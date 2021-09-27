СМИ: приостановка работы поставщиков Apple и Tesla в Китае не навредит работе компаний

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Временная приостановка работы некоторых поставщиков американских компаний Apple и Tesla на территории материкового Китая не скажется на операционной деятельности предприятий. Об этом в понедельник пишет газета Global Times со ссылкой на представителей компаний-поставщиков.

Как пишет издание, несколько поставщиков Apple и Tesla приостановили производство в Китае из-за локальных ограничений на электроэнергию. Поставщик Apple, компания Unimicron Technology Corp заявила в воскресенье, что три ее завода-производителя в городе Куньшань (провинция Цзянсу, Восточный Китай) приостановили работу с 26 до 30 сентября в связи с ограничениями подачи электроэнергии, объявленными местными властями. Компания сообщила, что перенесет выпуск продукции на другие заводы, чтобы уложиться в сроки поставок.

В материале сказано, что сотрудник одного из трех заводов - Kunshan Dingxin Electronic Corp - подтвердил Global Times, что производство на заводе остановлено. "Нам сказали приостановить работу с воскресенья, однако мы не уверены, что восстановим производство в четверг", - сказал он изданию. Вместе с тем, пишет Global Times, компания считает, что приостановка производства на четыре с половиной дня не окажет большого влияния на ее бизнес в целом.

Поставщики электроники Concraft Holding и Eson Precision Ind Co также объявили в воскресенье, что они приостановят работу своих заводов в Куньшане, передает газета. Они тоже отметили, что пятидневная приостановка производства не навредит их нормальной работе.

Вместе с тем поставщик Apple, компания Pegatron Corp, заводы которой расположены в городах Куньшань и Сучжоу (восточная провинция Чжэцзян), заявила в понедельник, что не получала уведомлений о необходимости приостановить производство в связи с нехваткой электроэнергии, отмечает Global Times. Представители Foxconn - крупнейшего производителя iPhone - также сообщил изданию, что его заводы на территории материкового Китая не пострадали.

Как сказал в интервью газете отраслевой аналитик Ма Цзихуа, краткосрочная приостановка, затронувшая нескольких поставщиков, окажет незначительное влияние на поставки Apple и Tesla. "Поставщики комплектующих для Apple и Tesla на материковом Китае, как правило, обладают большими запасами продукции на случай чрезвычайных ситуаций", - сказал он. "Текущая ситуация с электроснабжением связана с множеством неопределенностей. Никто в отрасли не имеет ни малейшего представления о том, будут ли ограничения электроснабжения в будущем периодическими, кратковременными и будут ли они носить региональный характер, поэтому трудно сказать, как это повлияет на разные звенья отраслевой цепочки", - указал он.

Ситуация с электроснабжением в Китае

В понедельник агентство Reuters сообщило о том, что несколько поставщиков Apple и Tesla приостановили производство в Китае в связи с требованием властей снизить потребление электроэнергии. Так, по данным агентства, производитель печатных плат Unimicron Technology Corp приостановил производство с 26 до 30 сентября, поставщики электроники Concraft Holding и Eson Precision Ind Co также приостановили производство до конца этой недели. Как сообщил Reuters, требование властей снизить потребление электроэнергии вызвано дефицитом угля и ужесточением требований к промышленным выбросам.

Как сообщил в понедельник китайский информационный портал "Цземянь", около 20 регионов КНР уже в разной степени ограничили подачу электроэнергии из-за дефицита угля. В северо-восточных провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин власти начали вводить ограничения на потребление электроэнергии не только для энергоемких промышленных предприятий, но и для домохозяйств, несмотря на сезонное похолодание.

В провинции Цзянсу более 1,1 тыс. крупных промышленных предприятий предписано работать по схеме "два через два". Еще 143 предприятия должны полностью остановить работу. В провинции Гуандун для отдельных предприятий ввели схему "два через пять", при этом им необходимо удерживать энергопотребление на уровне на 15% ниже полной нагрузки в пиковый период. Администрациям офисных зданий указали установить температуру кондиционеров не ниже 26 градусов Цельсия, а также отключить лифты на втором и третьем этажах. Нехватка электроэнергии также наблюдается в энергосистемах провинций Цинхай, Шэньси, Юньнань, Хэнань, Фуцзянь, Синьцзяне, Нинся-Хуэйского и Гуанси-Чжуанского автономных районов.

В понедельник оператор электросетей Китая (China State Grid) пообещал приложить все усилия, чтобы не допустить перебоев с подачей электроэнергии населению.