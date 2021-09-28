В кабмине РФ подготовят законопроект о ремонте трамвайных путей за счет дорожных фондов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу до 1 ноября 2021 года внести в правительство законопроект, разрешающий использовать средства дорожных фондов на реконструкцию и капитальный ремонт трамвайного полотна при проведении дорожных работ. Как сообщает во вторник пресс-служба кабмина, этот пункт содержится в перечне решений по итогам поездки премьера в Саратовскую область в начале сентября.

Тогда Мишустин посещал трамвайное депо Кировского района Саратова, где ему рассказали, что в городе очень давно не меняли трамвайное полотно. Во многих местах оно лежит на одном уровне с асфальтом. Один из работников депо предположил, что логично было бы менять его одновременно с дорожным покрытием, используя единый источник финансирования. Но сейчас такой вариант не предусмотрен. Председатель кабмина поручил решить этот вопрос.

"Подготовить и внести в правительство РФ проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Бюджетный кодекс в части обеспечения возможности использования средств дорожных фондов на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт совмещенного трамвайного полотна, находящегося на одном уровне с проезжей частью (за исключением контактной сети), при проведении работ в рамках дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования и (или) строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта дорог", - говорится в подготовленном после поездки перечне поручений.

В беседе сотрудники депо также пожаловались Мишустину, что вынуждены работать по старым технологиям. По итогам этого разговора премьер обещал скорректировать действующие нормативы в сфере легкорельсового транспорта.

В перечне поручений он обязал Минтранс и Минэкономразвития до 1 апреля 2022 года внести в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) проект технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев". Кроме того, министерства должны обеспечить представление позиции России по этому вопросу на заседании Консультативного комитета по техрегулированию при коллегии ЕЭК.