В начале 2025 года много внимания привлекли экстравагантные и порою суетливые инициативы свежеизбранного президента Соединенных Штатов. Одним из первых решений Дональда Трампа, подписанным в день инаугурации, стал указ о переименовании расположенной на Аляске горы Денали. До 2015 года этот высочайший пик Северной Америки носил имя Мак-Кинли, в честь одного из давних президентов США. Барак Обама, первый чернокожий хозяин Белого дома, переименовал эту гору с учетом индейских наречий. Теперь же главной вершине Североамериканского континента волею Трампа вернули прежнее имя.

Для многих граждан Соединенных Штатов такое решение стало символом возвращения от политики новомодного и навязчивого "воукизма" к прежним консервативным ценностям. Но для нас этот эпизод внутриамериканской политики любопытен еще и тем, что эта покрытая вечным льдом двуглавая скала, возвышающаяся более чем на 6 км над уровнем моря, ровно два века назад, в феврале 1825 года, официально стала высочайшей вершиной Российской империи. Теперь же именно на Аляске запланирована встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Расцвет Русской Америки

История российских владений в Западном полушарии началась в XVIII столетии, когда в августе 1732 года бот "Святой Гавриил" под командованием Михаила Гвоздева, первым среди европейских мореплавателей, непосредственно достиг берегов Аляски. Спустя полвека, в 1772 году, на Алеутских островах возникло первое русское поселение — сегодня это американский город Unalaska.

В 1799 году учреждена была знаменитая РАК — "под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российская Американская компания". Императору Павлу I даже пришлось в учредительном указе дать самое первое в России подробное описание сущности акций и акционерного капитала: "Составя истинный баланс общему совокупному имуществу, как то в судах, товарах, заведениях и в прочем, и разделя всю сумму на число акций…"

Среди акционеров РАК были как царская семья, так и все наиболее именитые и богатые аристократы России — Голицыны, Волконские, Долгоруковы, Юсуповы, Строгановы. Эта первая в отечественной истории акционерная компания стала и первым в России коммерческим предприятием, которое смогло приобрести поистине геополитическое значение. Именно Российско-американская компания при государственной поддержке на заре XIX века освоила огромные пространства на Тихоокеанском побережье Северной Америки — от Берингова пролива до Калифорнии.

Первое кругосветное плавание в русской истории, прошедшее в 1803–1806 годах под командованием капитанов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, имело главной целью создание регулярной грузовой коммуникации с русскими владениями в Западном полушарии. При императоре Александре I (кстати, лично купившем акций РАК на огромную тогда сумму в 10 тыс. рублей) кругосветные экспедиции из балтийского Кронштадта к берегам Аляски стали регулярными.

Десятилетие, последовавшее после разгрома Наполеона и входа русских войск в Париж, стало не только пиком политического влияния Российской империи в Европе — оно оказалось и высшей точкой расцвета Русской Америки. Крупнейшим поселением на тихоокеанском побережье Североамериканского континента тогда являлась "столица" РАК, город Ново-Архангельск. Ныне это городок Sitka на юге штата Аляска, расположенный на острове, который и ныне даже на американских картах именуется островом Баранова — в честь Александра Баранова, первого "главного управителя" русских поселений в Северной Америке.

На расстоянии свыше 2 тыс. км к югу от Ново-Архангельска, на землях современного штата Калифорния, весной 1812 года основана была крепость Росс. Сегодня это берег залива Бодега в окрестностях Сан-Франциско, а тогда — залив Румянцева, названный так отечественными мореплавателями в честь графа Николая Румянцева, первого министра коммерции Российской империи.

Америка между Петербургом и Лондоном

Но эпоха, отстоящая от нас ровно на два столетия назад, интересна не только расцветом Русской Америки. То был и период, когда в мире выделялись силой и мощью лишь две сверхдержавы — Россия и Британия. После победы над наполеоновской Францией именно эти две империи обладали самыми серьезными флотами, оперировавшими во всем Мировом океане.

Именно тогда, в 20-е годы XIX века, задолго до конкуренции в центре Азии, и началось долгое соперничество Петербурга и Лондона — настоящая холодная война, затянувшаяся на целое столетие. Не случайно в январе 1820 года русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев в открытии берегов Антарктиды лишь на несколько суток опередили британскую экспедицию.

Только разгоравшееся, еще неявное соперничество двух сверхдержав затрагивало и север Америки. Ведь именно там тогда смыкались сухопутные границы Российской и Британской империй. И никто в мире еще не знал, где же кончается русская Аляска и начинается британская Канада. В какой-то мере та ситуация напоминает текущее соперничество сверхдержав XXI века на просторах Арктики.

Осенью 1821 года царь Александр I издал указ "О пределах плавания и о порядке приморских сношений вдоль берегов Восточной Сибири, Северо-Западной Америки и островов Алеутских…". Первый пункт царского указа гласил: "Производство торговли, китовой и рыбной ловли и всякой промышленности на островах, в портах и заливах и вообще по всему Северо-Западному берегу Америк, начиная от Берингова пролива до 51° северной широты, предоставляется в пользование единственно российским подданным".

51-я параллель северной широты — именно там Канада ныне выходит к берегам Тихого океана, отделяя основную часть современных США от Аляски. То, с какой легкостью русский царь распоряжался на берегах Америки, серьезно обеспокоило Лондон и Вашингтон. В итоге на берегах Невы, почти в 7 тыс. км от аляскинского Ново-Архангельска, одновременно начались переговоры царских дипломатов с посланниками Британии и Соединенных Штатов.

США тогда были еще молодым и малоизвестным за пределами Америки государством, лишь недавно возникшим из сепаратистских колоний Британии. И Российская империя, пойдя на незначительные уступки, весной 1824 года довольно быстро подписала со Штатами конвенцию "О непоколебимом сохранении дружественной связи". В Петербурге тогда рассматривали Штаты как удобный противовес британскому влиянию на Североамериканском континенте, не принимая в расчет, что ведущие политики США как раз в те дни сформулировали "Доктрину Монро" — стратегическую претензию Штатов властвовать над всем Западным полушарием.

Впрочем, два века назад любые претензии Штатов выглядели неубедительными на фоне влияния двух настоящих сверхдержав той эпохи, России и Британии. В Лондоне тогда не желали открыто ссориться с Петербургом — былой антифранцузский союз все еще сохранял свою инерцию. Но переговоры о русско-британских границах шли непросто.

Переговоры дипломатов

Со стороны Российской империи переговоры о границах в Америке вел Петр Иванович Полетика, ныне забытый, но заслуживающий признания исследователь и дипломат. Уроженец Киевской губернии, потомок малороссийских казаков по отцу, в молодости Петр Полетика воевал с турками, хотя сам был сыном пленной турчанки. С 1809 года он служил советником посольства в США, став в итоге первым российским американистом. Его перу принадлежит исследование "Очерк внутренних условий Соединенных Штатов и их политических отношений с Европой".

Но и со стороны Британии переговоры вел опытный дипломат — Чарльз Стрэтфорд Каннинг, с 1819 года исполнявший обязанности чрезвычайного и полномочного посла Британской империи в США. Ирландец по происхождению, Каннинг был британским империалистом в большей степени, чем иные этнические англичане. В скором будущем именно он, став послом Британии в Турции, поспособствует началу Крымской войны.

Но 1820-х Лондон и Петербург лишь прицеливались к открытому соперничеству. И непростые переговоры на берегах Невы по поводу берегов Северной Америки все же пришли к обоюдному согласию — 28 февраля (по новому стилю) 1825 года стороны подписали международный документ. В духе той эпохи он получил длинное официальное наименование: "Конвенция, заключенная в Санкт-Петербурге между Императором Всероссийским и Королем Великобританским — О взаимных выгодах, относящихся до торговли, мореплавания и рыбных промыслов на Тихом океане и до границ обоюдных владений их на северо-западном берегу Америки".

Так ровно два века назад, 28 февраля 1825 года, царь Александр I и король Георг IV, разграничив британскую Канаду и русскую Аляску, определили будущие границы США. Бросающаяся в глаза идеально прямая линия между Аляской и Канадой — это зафиксированный императором Всероссийским плод споров Петра Полетики и Чарльза Каннинга. В русско-британском договоре это решение сформулировано так: "…меридиальная линия 141 градуса составит в своем продолжении до Ледовитаго моря границу между Российскими и Великобританскими владениями на твердой земле северо-западной Америки".

Так что все покушения новоизбранного президента Трампа на Канаду — это в исторической ретроспективе еще и покушения на границы, проложенные русским царем. И здесь самое место вернуться к высочайшей горе Аляски и всей Северной Америки — к той горе, которую за последние 10 лет дважды переименовывали хозяева Белого дома, Обама и Трамп.

Именно по итогам договора, подписанного в Петербурге 28 февраля 1825 года, гора Денали, она же гора Мак-Кинли, оказалась на официальной территории России. Впрочем, тогда эта вершина носила совершенно иное и очень простое, вполне русское имя — Большая гора.

Большая гора и православные индейцы

Гора на Аляске действительно была большой. Российская империя еще не покорила Среднюю Азию, не достигнув гор Памира, где находится вершина высотою в 7 495 м, в советское время именовавшаяся пиком Сталина или пиком Коммунизма. Россия при царе Александре I уже контролировала Кавказский хребет, где находится Эльбрус, самая высокая точка Европы и современной Российской Федерации. Но Эльбрус все же на 493 м ниже Денали.

В общем, два столетия назад именно Большая гора Русской Америки являлась высочайшей вершиной нашей страны. Правды ради стоит учесть, что ни русский царь, ни британский король, деля Северную Америку, не ведали о реальной высоте Большой горы. Первое ее документальное описание появилось лишь в 1834 году, когда служащий Российско-американской компании Андрей Глазунов, сын крестьянина из Иркутска и индианки с Алеутских островов, поднявшись на сотни верст вверх по аляскинской реке Кускоквим, достиг подножия Большой горы, расспросив о ней местных индейцев из племен атабасков.

Семью годами позже окрестности Большой горы изучил флотский лейтенант Лаврентий Загоскин, объехавший центр Аляски на собачьих упряжках. По итогам трехлетней экспедиции он создал книгу "Пешеходная опись русских владений в Америке".

Зачем и почему царь Александр II в 1867 году продал Аляску — отдельный большой вопрос, вокруг которого до сих пор ломают копья историки и даже политики. Здесь лишь отметим, что самой высокой североамериканской горой Россия владела недолго, всего несколько десятилетий. Но даже сегодня в окрестностях Большой горы у части индейцев-атабасков распространены специфические для Америки фамилии — Николай, Деннис, Исай, Григори, Петруска, Сысуй. Происходят эти родовые прозвища от православных имен их предков — в Петруске и Сысуе мы без труда узнаем Петра и Сысоя, а прочие вообще никакого "перевода" не требуют.

К западу от горы Денали, всего в 160 км — очень скромное расстояние для бескрайнего Крайнего Севера, — на берегу реки Кускоквим стоит городок Nikolai, где сохраняется действующая православная церковь, прихожанами которой являются местные индейцы-"верхнекускоквимцы". И хотя Русская Америка исчезла более чем полтора столетия назад, в их говоре ученые-лингвисты до сих пор находят характерные слова, понятные русским без перевода: Boze обозначает изображение Бога, икону; denje — деньги; tsasja — чашка; tsaynech — чайник… И, вероятно, это русское наследие на земле Америки останется навсегда, как бы Обама и Трамп ни переименовывали Большую гору.

Историк Алексей Волынец