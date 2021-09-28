Власти Югры предложили компенсировать в ГЧП затраты из-за роста цен на стройматериалы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Возможность повышать стоимость госконтракта до 30% при удорожании стройматериалов необходимо распространить на проекты, реализуемые по механизмам государственно-частного партнерства (ГЧП). Такое мнение высказал директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель во время конгресса "Российская неделя ГЧП".

"[Существует] проблема с ростом стоимости концессионных соглашений. Сейчас постановление (от 9 августа 2021 г. № 1315 - прим. ТАСС) <...> вышло, которое позволяет по заключенным госконтрактам до 1 июля повышать цену до 30%, но здесь [в ГЧП] этого механизма нет, и его нам не хватает. Я понимаю, что он непростой, и опять-таки это конкурсные условия. Но было бы неплохо, и мы <...> с такой инициативой <...> думаю, в ближайшее время с нашими коллегами [выйдем]", - сказал Генкель.

По его словам, возможность изменения стоимости контракта по ГЧП-проектам значительно упростила бы их реализацию.

В августе правительство РФ разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство объектов до 30% для компенсации удорожания стройматериалов.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - "Сбер". Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере.