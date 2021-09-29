"Ведомости": Минэкономразвития сформулировало ключевые критерии разработки экосистем

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ сформулировало предварительные критерии включения компаний в категорию экосистем, среди критериев - тесная внутренняя интеграция и наличие инвестиций в цифровые инновации. Об этом замминистра экономического развития Владислав Федулов рассказал в интервью газете "Ведомости", опубликованном в среду.

"Если говорить предварительно, то первый критерий - тесная внутренняя интеграция связанных сервисов, отличных от якорного бизнеса", - отметил Федулов. Он добавил, что у "Сбера", например, основной бизнес - банковский, однако институт предоставляет услуги, не связанные с банковскими операциями. Так, основной бизнес является "якорным, инфраструктурным, но не основным по отношению к самой системе", пишет газета.

Вторым критерием являются постоянные инвестиции в цифровые инновации в различных отраслях. "Иными словами, - когда одни инновационные сервисы работают в минус ради того, чтобы другие работали в плюс - и все это для привлечения максимально широкой аудитории", - пояснил Федулов. Речь идет об убыточных компаниях внутри экосистемы, генерирующих "сетевой эффект", который нужен для привлечения клиентов. Федулов подчеркнул, что второй критерий один из самых беспокоящих аспектов экосистемы, "поскольку мы не всегда понимаем, какая из компаний наращивает убыток и каким образом и когда этот минус компенсируется". По данным газеты, размер "сетевого эффекта" может стать главным критерием.

К другим признакам экосистемы Минэкономразвития относит множественность сторонних видов экономической деятельности, количество сервисов для потребителей, систему лояльности, логистический срез, пишут "Ведомости". Федулов отметил, что количественные метрики для перечисленных признаков будут предложены, "но не под каждым критерием будет стоять конкретная цифра".

Кроме этого, замминистра Минэкономразвития подчеркнул, что допускает появление "рамочного верхнеуровневого закона, который установит общие принципы регулирования - своего рода экосистемная конституция". Он добавил, что "ЦБ будет своими нормами регулировать финансовые типы экосистем с учетом банковской специфики", а правительство подготовит общую рамку закона. "Вполне возможно, что нормы регулирования экосистем будут погружены в пятый антимонопольный пакет. Он еще не принят, технически у нас есть возможность дополнить его новым разделом", - рассказал Федулов.

По его словам, Минэкономразвития планирует ввести регулирование экосистем в 2022-2023 годах одновременно с установлением ЦБ регулирования банковских экосистем, пишет газета.