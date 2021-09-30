Кабмин внесет в Госдуму бюджет на 2022-2024 годы

При подготовке бюджета правительство опиралось на базовый прогноз социально-экономического развития страны. Как указал на заседании в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в российской экономике заметны позитивные тенденции.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство России в четверг внесет на рассмотрение и утверждение в Государственную думу проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Восстанавливается деловая и инвестиционная активность, снижается уровень безработицы, растет потребительский спрос. Власти смогли не только сгладить негативное влияние коронавируса, но и возобновить экономический рост в стране.

По словам Мишустина, кабинет министров рассчитывает, что все эти позитивные тенденции далее будут усиливаться. Из таких ожиданий власти и исходили при создании проекта бюджета на следующие три года.

В прошлом году при подготовке бюджета предполагалось, что в 2022-2023 годах он будет дефицитным. Однако, согласно текущему проекту, в ближайшие два года доходы федеральной казны будут превышать расходы.

Ожидается, что в 2022 году доходы составят 25,021 трлн рублей, расходы - 23,61 трлн рублей, а профицит будет на уровне 1,411 трлн рублей (1,1% ВВП). Превышение доходов над расходами прогнозируется и в 2023 году, оно может достичь 434,7 млрд рублей (0,3% ВВП). А на 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей (0,2% ВВП).

Поддержка граждан

Как заявлял Мишустин, подготовленный проект бюджета предусматривает "дальнейший поэтапный рост поддержки" россиян, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию.

В этом году в обращении к парламенту глава государства Владимир Путин уделил отдельное внимание социальным вопросам, которые стали особенно острыми из-за пандемии. Президент призвал российские власти сосредоточиться на том, чтобы обеспечить рост реальных доходов граждан и ввести для них новые меры поддержки. Он распорядился выстроить к 1 июля целостную систему помощи семьям с детьми. Было объявлено о новых выплатах, в том числе детям из неполных семей и беременным женщинам.

Путин неоднократно обращал внимание на то, насколько важна такая помощь. Он отдельно остановился на этой теме 28 сентября на совещании по экономическим вопросам. Тогда президент заметил, что на этапе принятия закона о бюджете и во время его исполнения важно при возможности "запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми", как это уже было сделано в текущем году. Он пояснил, что имеет в виду единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов.

Тогда же глава государства сообщил, что размер денежного довольствия сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и ряда других правоохранительных структур будет расти темпами по 9% в ближайшие два года. В 2023 году темпы индексации зарплат военным и правоохранителям будут повышены на 5% дополнительно. Таким образом власти "сократят разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался за последние годы", объяснял Путин.

Все эти аспекты отражены в проекте федерального бюджета. Расходы по разделу "Социальная политика" в 2022 году составят 5,838 трлн рублей, или 24,7% от общего объема бюджетных трат. Они включают в себя пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, охрану семьи и детства. Но, как отмечал Мишустин, главной целью властей в ближайшие три года станет "адресная поддержка людей, прежде всего семей с детьми, всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, нуждающихся одиноких родителей".

Развитие социальной сферы

Премьер говорил и о том, что большие ресурсы будут направлены на развитие здравоохранения, в том числе борьбу с опасными заболеваниями и модернизацию первичного звена. Правительство также предусмотрело необходимые средства на оказание бесплатной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

По словам главы кабмина, значительные суммы будут выделены на борьбу с последствиями коронавируса, прежде всего на начавшуюся летом углубленную диспансеризацию. Также предстоит большая работа для повышения доступности и качества образования, указывал Мишустин.

Турбулентность и подушка безопасности

В то же время российский президент обращал внимание на то, что ситуация в мировой экономике все еще остается неустойчивой, турбулентной. Поэтому динамика макроэкономических показателей должна постоянно находиться в фокусе особого внимания для российских властей. Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и в ходе его исполнения, уточнял Путин.

На некоторую мировую турбулентность указывал и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Предсказуемость мировой конъюнктуры постоянно снижается, и на фоне этого подушкой безопасности для России должен оставаться Фонд национального благосостояния (ФНБ), отмечал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Согласно проекту бюджета, в ближайшие три года объем ФНБ будет расти. На 1 сентября 2021 года он достиг 14,017 трлн рублей, или 12,1% ВВП. Кабмин рассчитывает увеличить его до 23,267 трлн рублей к концу 2024 года (то есть почти в 1,7 раза).

Использовать средства фонда на финансирование бюджетного дефицита в следующие три года не планируется. Зато в 2022 году 3,2 млрд рублей из ФНБ предполагается направить на софинансирование добровольных пенсионных накоплений россиян. В 2023-2024 годах на это также будут выделять более трех млрд рублей.

Курс рубля и инфляция

По базовому прогнозу, власти ожидают, что в 2022-2024 годах курс доллара к рублю будет колебаться в районе 72-74 рублей. В среднем, как предполагается, он составит 72,1 рубля за доллар в 2022 году, 72,7 рубля - в 2023 году и 73,6 рубля - в 2024 году.

Инфляция на 2022 год в среднем ожидается на уровне 4%. Именно этот показатель установлен Банком России в качестве целевого. К нему Центробанк стремится, проводя денежно-кредитную политику и меняя ключевую ставку.

Ответственный подход

Ранее на встрече с вице-премьерами Мишустин отмечал, что утверждение бюджета на уровне кабмина - "ключевой, но не последний этап бюджетного процесса". Он призывал коллег по правительству очень ответственно подойти к обсуждению документа с депутатами Госдумы, объяснять, "какой эффект все заложенные в бюджете меры дадут людям и стране в целом".

О необходимости тесного сотрудничества между кабинетом министров и Думой ранее упоминал и президент. Он призывал и в новом составе нижней палаты "сохранить слаженную работу между парламентом и правительством", потому что именно от нее зависит конечный результат предпринимаемых властями действий. Как считает глава государства, от конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти будет зависеть многое в будущем России.