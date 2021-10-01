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Срок рекомендации ЦБ по реструктуризации кредитов гражданам истек

Одобренные в качестве меры поддержки граждан и малого бизнеса в период пандемии реструктуризации не оказывали негативного влияния на кредитную историю заемщика

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Срок рекомендации Банка России кредиторам реструктурировать кредиты и займы граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) истекает 1 октября 2021 года.

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2 октября 2020 года регулятор направил кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам рекомендации идти навстречу заемщикам, подающим заявки на реструктуризацию долгов. Так, в случае обращения заемщиков в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года за изменением условий кредитного договора, по которому уже был установлен льготный период, регулятор рекомендовал продлевать срок до трех месяцев с даты обращения на условиях, предусмотренных собственной программой реструктуризации. Речь идет о случаях, когда доход заемщика снизился до уровня, не позволяющего исполнять обязательства, или заемщик либо совместно проживающие с ним члены семьи заболели COVID-19.

30 июня 2021 года ЦБ продлевал срок рекомендуемой реструктуризации. Тогда в Банке России отмечали, что решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам.

Реструктуризации, одобренные в качестве меры поддержки граждан и малого бизнеса в период пандемии, не оказывали негативного влияния на кредитную историю заемщика - соответствующие рекомендации были даны кредиторам и бюро кредитных историй.

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