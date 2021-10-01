ЦБ вводит с 1 октября тарифы для банков за определенные переводы физлиц в СБП

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России вводит с 1 октября 2021 года тарифы на его услуги в Системе быстрых платежей (СБП) при переводе денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц, ИП и самозанятых, а также ограничивает размеры межбанковских вознаграждений (МБВ) за такие переводы.

При переводе денег в СБП физическими лицами в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых банки с 1 октября должны будут оплачивать тариф в размере от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Максимальный тариф в 3 рубля будет взиматься за перевод суммы от 6 тыс. рублей и 1 копейки до 600 тыс. рублей. Для государственных платежей размер тарифа составит 0 рублей.

Тарифы МБВ за перевод денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц, ИП и самозанятых в СБП в зависимости от типа деятельности получателя с 1 октября Банк России оставил прежними: они варьируются от 0% до 0,70% от суммы перевода. Однако теперь установлены максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями за проведение соответствующей операции: от 750 до 1 500 рублей за перевод. Так, например, при оплате жилищно-коммунальных услуг МБВ в пользу кредитной организации плательщика составит 0,20% от суммы перевода, но не более 750 рублей за перевод.