Молдавия будет покупать российский газ в октябре по $790 за 1 тыс. куб. м

КИШИНЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Кишинев будет покупать российский газ в октябре по $790 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, комментируя договоренности о продлении договора на поставку газа в связи с завершившимся в сентябре долгосрочным контрактом.

"Цена в размере $790, которая была в сентябре, будет применятся в октябре", - сказал Спыну. "Независимо от этой ситуации, до тех пор пока мы не завершим обсуждения и у нас не будет подписанного контракта на более длительный срок, тарифы для физических и юридических лиц не изменятся", - уточнил он.

Как сообщил ТАСС руководитель газораспределительной кампании "Молдовагаз" Вадим Чебан, до подписания нового договора республика будет импортировать российский газ на рыночных условиях. Он сообщил, что переговоры по долгосрочному соглашению и цене продолжатся. Чебан подтвердил, что данные вопросы будут в том числе обсуждаться на его встрече со Спыну и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером на полях Петербургского международного газового форума 5-8 октября.

Молдавия выступает за сохранение прежней формулы поставок. В ней стоимость газа для республики в теплое время года, во втором и третьем квартале, рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, в первом и четвертом кварталах, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывалась к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Это позволяло республике существенно экономить. В прошлом году Молдавия импортировала топливо по средней цене $148,87 за 1 тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы.