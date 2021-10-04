Эксперт: введение акциза на сладкую газировку приведет к росту ее цены на 7-25,5%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Акциз на сладкую газировку в случае его введения приведет к росту ее цены на 7-25,5% в 2022-2024 годах. Такую оценку ТАСС дал президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков.

"Введение дополнительного налогообложения может стать одним из ключевых рисков для индустрии напитков в России. По данным исследования 2021 года Аналитического центра при правительстве РФ на тему социально-экономических и бюджетных эффектов от введения акцизных сборов на напитки с содержанием сахара, возможно развитие трех сценариев введения акциза. Причем при наиболее вероятном варианте прогнозируется повышение розничной цены и цены производителей на 7-25,5% с 2022 по 2024 годы", - сказал он.

По его оценкам, такое развитие событий приведет к сокращению численности занятых на 19,8 тыс. человек и недополученным налогам в 50,5 млрд рублей.

Новиков напомнил, что крупнейшие компании, производящие безалкогольные напитки, уже подписали Кодекс добровольных обязательств по снижению сахара в продукции. "Охват рынка в литрах теми компаниями, которые подписали кодекс, составляет 60%. До конца 2024 года они должны дополнить свое портфолио малыми форматами упаковки (менее 0,5 л), чтобы приблизить ее к размеру одной средней порции. Кроме того, к 2024 году компании снизят содержание сахара в своих напитках на 10%", - рассказал он.

Ранее стало известно о том, что власти РФ могут рассмотреть предложение о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки. Эта мера предусмотрена в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.