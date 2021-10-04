В "Ростелекоме" сообщили, что сеть компании работает устойчиво

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" фиксирует проблемы в зарубежном секторе, но его сеть работает устойчиво. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель компании Андрей Поляков в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Поступают сообщения о недоступности ряда ресурсов. Системы мониторинга "Ростелекома" фиксируют проблемы в зарубежном сегменте сети Интернет. А именно: на ресурсах Facebook, WhatsApp и Instagram. На сети "Ростелекома" проблем нет", - сказал он.

Ранее в понедельник пользователи, согласно данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Эти соцсети и мессенджер принадлежат американской компании Facebook, которая подтвердила информацию о неполадках и заверила, что работает над их устранением.