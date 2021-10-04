В "Одноклассниках" заявили, что соцсеть работает без сбоев

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Работа соцсети "Одноклассники" на данный момент проходит без сбоев. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы видим рост активности в использовании сервисов ОК, но никаких проблем в работе соцсети не наблюдаем. Все продукты ОК работают и доступны пользователям", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

В понедельник пользователи по всему миру, согласно данным Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Эти соцсети и мессенджер принадлежат американской компании Facebook, которая подтвердила информацию о неполадках и заверила, что работает над их устранением.