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В "Одноклассниках" заявили, что соцсеть работает без сбоев

Пользователи по всему миру ранее сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Работа соцсети "Одноклассники" на данный момент проходит без сбоев. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе компании.

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"Мы видим рост активности в использовании сервисов ОК, но никаких проблем в работе соцсети не наблюдаем. Все продукты ОК работают и доступны пользователям", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

В понедельник пользователи по всему миру, согласно данным Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Эти соцсети и мессенджер принадлежат американской компании Facebook, которая подтвердила информацию о неполадках и заверила, что работает над их устранением.

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