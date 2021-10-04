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Домен Facebook выставили на продажу на одном из сайтов

В объявлении на Whois не уточняется, кто выступает в качестве продавца и сколько он хочет получить за этот домен

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Домен Facebook (facebook.com) выставлен на продажу на сайте Whois, специализирующемся на подобных сделках. На это обратили внимание пользователи интернета, в частности основатель социальной сети Twitter Джек Дорси, разместивший соответствующую информацию на своей странице.

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В объявлении на упомянутом сайте не уточняется, кто выступает в качестве продавца и сколько он хочет получить за этот домен.

В Facebook эту информацию не комментируют.

Ранее в понедельник пользователи, согласно данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

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