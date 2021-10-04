Электронные торговые площадки в России сообщили, что работают штатно

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские электронные торговые площадки функционируют в штатном режиме, несмотря на сбои в работе ряда интернет-платформ. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе федеральной площадки РТС-тендер.

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

"На работе площадки глобальный сбой никак не сказался, все работает стабильно и в штатном режиме, публикация закупочных процедур продолжается. Мы не зависим от сбоев иностранных систем, но надеемся, что работа соцсетей восстановится. Для нас это существенный канал обратной связи с закупочным сообществом", - сказали в пресс-службе.

Торговая площадка "Росэлторг" также прокомментировала ТАСС ситуацию со сбоями в работе интернет-платформ. "Сбой не отразился, мы используем собственные ИТ-системы, разработанные специалистами "Росэлторг". Все сервисы заказчикам и участникам торгов предоставляются в штатном режиме", - уточнил представитель площадки.

Проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются в понедельник по всему миру, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Пользователи Facebook сообщают в первую очередь о проблеме с сайтом, у Instagram не работает сайт и приложение. Пользователи WhatsApp также не могут зайти в приложение и жалуются на проблемы с подключением к серверу.

РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и РТС-маркет.

"Росэлторг" (АО "Единая электронная торговая площадка") - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 650 тыс. участников торгов.