Пользователи в США сообщают о сбоях в работе Snapchat

ТАСС, 5 октября. Проблемы в работе социальной сети Snapchat наблюдаются в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

Пользователи Snapchat в 60% случаев сообщали о сбоях в приложении, 26% столкнулись с трудностями при соединении с сервером, 13% заявили о проблемах с входом в аккаунт.

В понедельник в сети Интернет произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру сообщают о неполадках в работе сайтов и приложений популярных платформ, в частности Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter.