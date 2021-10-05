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Пользователи в США сообщают о сбоях в работе Snapchat

В интернете ранее произошел масштабный сбой

ТАСС, 5 октября. Проблемы в работе социальной сети Snapchat наблюдаются в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров
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Пользователи Snapchat в 60% случаев сообщали о сбоях в приложении, 26% столкнулись с трудностями при соединении с сервером, 13% заявили о проблемах с входом в аккаунт.

В понедельник в сети Интернет произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру сообщают о неполадках в работе сайтов и приложений популярных платформ, в частности Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter.

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