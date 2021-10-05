{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Проблемы с отправкой сообщений в Telegram зафиксировали в некоторых регионах мира

Сбои затрагивают значительную часть основных онлайн-сервисов соцсети, отметили в компании

ТАСС, 5 октября. Мессенджер Telegram сообщил о возможных проблемах с отправкой сообщений или уведомлениями в некоторых регионах по всему миру. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

На эту тему
Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров
Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

"В настоящее время сбои затрагивают значительную часть основных онлайн-сервисов, к счастью, распределенная серверная инфраструктура Telegram означает, что приложение может оставаться более стабильным во всем мире, несмотря на это. Однако пользователи в некоторых регионах могут испытывать проблемы с отправкой сообщений или уведомлениями", - говорится в сообщении.

В понедельник пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. В компании Facebook, которой принадлежат эти соцсети и мессенджер, подтвердили информацию о неполадках и заверили, что работают над их устранением.

Эксперты: трафик Facebook начал расти, что может быть признаком восстановления
Читать полностью