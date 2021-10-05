Проблемы с отправкой сообщений в Telegram зафиксировали в некоторых регионах мира

ТАСС, 5 октября. Мессенджер Telegram сообщил о возможных проблемах с отправкой сообщений или уведомлениями в некоторых регионах по всему миру. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter .

"В настоящее время сбои затрагивают значительную часть основных онлайн-сервисов, к счастью, распределенная серверная инфраструктура Telegram означает, что приложение может оставаться более стабильным во всем мире, несмотря на это. Однако пользователи в некоторых регионах могут испытывать проблемы с отправкой сообщений или уведомлениями", - говорится в сообщении.

В понедельник пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. В компании Facebook, которой принадлежат эти соцсети и мессенджер, подтвердили информацию о неполадках и заверили, что работают над их устранением.