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В Twitter coобщили об устранении сбоев в работе соцсети

Они были вызваны высокой нагрузкой, отметили в компании

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter, о сбоях в работе которой сообщали некоторые пользователи на фоне масштабных проблем у компании Facebook, объяснила их высокой нагрузкой в результате перехода на свою платформу и проинформировала об устранении неполадок.

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"Иногда Twitter пользуется больше людей, чем обычно. Мы готовимся к таким моментам, но сегодня все пошло не так, как планировалось. У некоторых из вас могли возникнуть проблемы при просмотре ответов и личных сообщений. Они уже устранены", - говорится в распространенном службой поддержки соцсети заявлении.

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