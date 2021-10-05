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NBC: в офисе компании, управляющей работой WhatsApp, наблюдаются сбои внутренних служб

По словам сотрудника, оказались недоступны даже конференц-залы, поскольку они заблокированы цифровым способом

ТАСС, 5 октября. Работники компании WhatsApp Inc., управляющей работой одноименного мессенджера, в понедельник заявили о проблемах в работе систем в ее штаб-квартире вслед за масштабным сбоем в работе основных соцсетей. Такое сообщение появилось на сайте телеканала NBC.

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Cотрудник компании сообщил телеканалу, что никакие внутренние службы в штаб-квартире, кроме электронной почты и календарей, не работают. По его словам, оказались недоступны даже конференц-залы, поскольку они заблокированы цифровым способом и могут быть разблокированы с помощью планшета, подключенного к Интернету.

Другие подробности произошедшего не уточняются.

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