NBC: в офисе компании, управляющей работой WhatsApp, наблюдаются сбои внутренних служб

ТАСС, 5 октября. Работники компании WhatsApp Inc., управляющей работой одноименного мессенджера, в понедельник заявили о проблемах в работе систем в ее штаб-квартире вслед за масштабным сбоем в работе основных соцсетей. Такое сообщение появилось на сайте телеканала NBC .

Cотрудник компании сообщил телеканалу, что никакие внутренние службы в штаб-квартире, кроме электронной почты и календарей, не работают. По его словам, оказались недоступны даже конференц-залы, поскольку они заблокированы цифровым способом и могут быть разблокированы с помощью планшета, подключенного к Интернету.

Другие подробности произошедшего не уточняются.