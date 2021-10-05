Эксперт: к сбою в работе сервисов Facebook могло привести удаление DNS-записей

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. DNS-записи, связанные с сервисами компании Facebook, были в понедельник утром исключены из глобальных таблиц маршрутизации. Соответствующее сообщение разместил на своей странице в Twitter американский журналист, специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс.

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

Он отметил, что причины удаления DNS-записей на данный момент не известны. По мнению Кребса, к этому могли привести как широкомасштабные внутренние изменения в системах Facebook, так и обновления, приведшие к непредвиденным последствиям.

Посредством DNS-записей осуществляется связь между IP-адресом и доменом, на котором находится тот или иной интернет-ресурс. Кребс отметил, что контроль за своими DNS-записями осуществляет исключительно Facebook.

В понедельник пользователи по всему миру уведомили о масштабном сбое в работе социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram и мессенджера WhatsApp. В компании Facebook, которой принадлежат все эти ресурсы, подтвердили информацию о неполадках и заверили, что работают над их устранением.