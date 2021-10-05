Эксперт: сбои в работе соцсетей говорят о необходимости ухода от монополизма в IT-сфере

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сбои в работе ряда интернет-платформ свидетельствуют о необходимости ухода от монополизма в социальных сетях и IT-сфере в целом. Такое мнение во вторник ТАСС высказала руководитель IT-комитета "Опоры России", вице-президент Softline по инвестициям Елена Волотовская.

Пользователи по всему миру в понедельник сообщали о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

"Об одном можно говорить совершенно точно - монополизму в социальных сетях и в целом в IT-сфере не место. Хорошо, что есть альтернатива в виде Telegram и Twitter, а значит, коммуникации не разрываются", - сказала Волотовская.

К счастью для жителей России, сбой произошел в вечернее время, когда деловая активность "сходит на нет", отметила она. По ее мнению, бизнес, в том числе малый и средний, не понесет серьезные убытки из-за сбоев.

"Уверена, что полная функциональность Facebook и Instagram будет восстановлена очень быстро - все-таки речь идет о миллиардах долларов и лояльности многомиллионной аудитории. Но это звонок, который нельзя игнорировать. В сфере социальных контактов необходимы конкуренция и диверсификация. Это в интересах каждого из нас. Если ваш бизнес связан с диджитал, то всегда хорошо иметь два интернет-канала, несколько серверов на разных платформах, чтобы в случае сбоев в одной вы могли работать на другой", - сказала Волотовская.