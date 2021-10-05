Сбоев в работе китайских соцсетей на фоне ситуации с Facebook не наблюдалось

ПЕКИН, 5 октября. /ТАСС/. Пользователи не зафиксировали какие-либо неполадки в работе наиболее популярных социальных сетей Китая. Как смог убедиться корреспондент ТАСС, сайты, приложения и мессенджеры Weibo, WeChat, QQ и Douyin работают в штатном режиме.

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

Несмотря на то что во время сбоя в работе Facebook и других приложений пользователи TikTok жаловались на медленную работу приложения, его китайский аналог Douyin функционировал нормально.

Сервисы Google, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и многие другие заблокированы властями Китая и недоступны на территории страны, поэтому эти события остались практически незамеченными китайскими пользователями.

Масштабный сбой произошел в понедельник в работе Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и ряда других ресурсов. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.