Сахалинский суд признал банкротство крупнейшей рыбопромышленной компании Дальнего Востока

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 октября. Арбитражный суд Сахалинской области во вторник согласился с заявлением крупного сингапурского оптового рыбного трейдера Osprey Networks о признании несостоятельной рыбодобывающей компании "Монерон", являющейся одной из крупнейших на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствует резолютивная часть определения, выложенного на сайте суда.

Сингапурская компания требовала с "Монерона" 26 млн долларов США, которые она предоставила в качестве аванса по контрактам по поставкам краба. Однако "Монерон" не выполнил свои обязательства в полном объеме.

"Суд определил заявление [о признании "Монерона" банкротом] признать обоснованным. Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью "Монерон" <...> процедуру наблюдения", - говорится в документе.

Также там указано, что суд включил более 1,9 млрд рублей в реестр требований кредита в качестве долга перед заявителем. Временным управляющим компании утвержден Александр Ангелов, член ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Каждый месяц за свою работу он будет получать вознаграждение в размере 30 тыс. рублей за счет средств должника.

Компания "Монерон" принадлежит депутату Сахалинской областной думы Дмитрию Пашову, который сейчас находится в СИЗО. Она входит в группу компаний "Монерон", основателем которой является сахалинский бизнесмен Олег Кан, обвиняемый в организации убийства предпринимателя. Сам Олег Кан находится в международном розыске. У них были в распоряжении квоты на добычу более 9 тыс. тонн краба, или около 10 процентов всей добычи этого ресурса в России.

Арест депутата

Весной этого года ТАСС сообщал об аресте бизнесмена Дмитрия Пашова во время его командировки в Хабаровске. По информации местных СМИ, Пашова вызвали на допрос по старому делу, срок которого уже истек. Однако затем сахалинскому парламентарию было предъявлено обвинение по делам Олега Кана.

53-летний Пашов с сентября 2017 года занимает пост депутата Сахалинской областной думы. Также он возглавляет правление Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области (АРСО), владеет рыбодобывающей компанией "Монерон". Forbes в 2020 году признал Пашова самым богатым человеком среди всех чиновников и депутатов России. Официальный доход парламентария в 2019 году составил 6,2 млрд рублей.