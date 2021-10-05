Эксперт: масштабный сбой в работе Facebook не мог привести к утечке данных пользователей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Данные пользователей Facebook не могли попасть в открытый доступ в результате сбоя в работе социальной сети, так как неполадки были связаны с механизмами перехода пользователя между страницами сайта, а не с доступом к физической инфраструктуре, где хранится персональная информация. Такое мнение ТАСС во вторник высказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

"Утечки пользовательских данных в данном случае быть не могло, поскольку данные хранились и хранятся на мощностях владельцев, администраторов самих систем. Этот сбой никак не связан с доступом к критической информации, пользовательским данным. Он связан с маршрутизацией доступа к ним, то есть именно возможностью конечного пользователя перейти на какой-то сервис, не более того. О доступе к персональным данным пользователей, к их переписке речь не идет", - пояснил собеседник агентства.

Масштабный сбой произошел в понедельник в работе соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, мессенджера WhatsApp и ряда других ресурсов. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных. Компания заявила, что не располагает "доказательствами того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя".

"Причин сбоя по техническим причинам компания Facebook пока не раскрывает. Для их определения нужно исследовать систему <…>. Подтвердить человеческий фактор, в том числе целенаправленное действие злоумышленника, без проверки всех систем и поиска следов взломов пока нельзя", - также отметил эксперт.