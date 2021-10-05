Спецпредставитель президента РФ рассказал, как противостоять масштабным сбоям в интернете

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя произошедший накануне масштабный сбой в работе Facebook и ряда других ресурсов, назвал наличие резервных каналов связи, а также дублирование информационных систем и учения по устранению нештатных ситуаций основными инструментами, которые помогут противостоять подобным ситуациям.

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

"Первый инструмент - это наличие резервных каналов связи и дублирование информационных систем. Чем больше будет подобного рода национальных, российских, русскоязычных сервисов, не завязанных на зарубежные аналоги, тем лучше для нас. Второй инструмент - регулярные учения. Необходимо постоянно, систематически моделировать подобные ситуации и учиться эти сценарии преодолевать, а негативные последствия от них минимизировать. Ранее такие учения в России уже проводили, но их необходимо проводить на регулярной основе", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он также отметил важность сохранения практики использования аналоговых систем хранения, в том числе на бумажных носителях.

"Это накладно, неудобно, но в определенных сферах при определенных условиях просто необходимо", - добавил он.