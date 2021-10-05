Saxo Bank оценил эффект от запуска "Северного потока - 2" для газового рынка

ТАСС, 5 октября. Запуск трубопровода "Северный поток - 2" в IV квартале 2021 года может способствовать падению цен на природный газ в ЕС до исторических минимумов, полагают аналитики Saxo Bank.

4 октября Датское энергетическое агентство сообщило о том, что оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока - 2", строительство которого завершилось в сентябре. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

"Если России удастся запустить трубопровод "Северный поток - 2" в IV квартале, это может привести к тому, что цены на природный газ вернутся к историческим уровням", - говорится в макроэкономическом прогнозе банка на IV квартал 2021 г.

Биржевая стоимость газа в Европе растет на протяжении нескольких месяцев на фоне низкой заполненности газохранилищ. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уже неоднократно обновляла исторический максимум. Так, на торгах 5 октября она преодолела отметку в $1 300 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" обеспечивает более трети всех поставок газа в Европу.