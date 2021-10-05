В Facebook заявили, что сбой в работе сервисов не связан с деятельностью злоумышленников

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Массовый сбой в работе сервисов компании Facebook никак не связан с действиями злоумышленников. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании.

"Мы хотели бы прояснить, что сбой не был вызван какой-либо злонамеренной активностью - его причина крылась в неудачных изменениях конфигурации с нашей стороны", - указывается в документе. Ранее представители Facebook отмечали, что им не удалось выявить свидетельств стороннего вмешательства в работу сервисов. При этом выводы экспертов носили неокончательный характер.

Масштабный сбой произошел в понедельник в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и ряда других ресурсов. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.