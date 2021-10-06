В ЦБ заявили, что пока рано говорить о возможности снижения ключевой ставки

"Еще очень рано говорить о том, что цикл повышения ставки завершен и что мы начинаем рассматривать возможность снижения ставки. Мы повышаем ставку, но из-за того, что выросли инфляционные ожидания, говорить о том, что денежно-кредитная политика (ДКП) стала жесткой, наверное, пока преждевременно", - отметил Тремасов.

По словам главы департамента финансового регулятора, хорошей иллюстрацией этого тезиса может служить поведение населения в части депозитов, кредитов.

"Только-только стало меняться поведение потребителей в отношении сбережений. В июле мы видели стабилизацию динамики срочных депозитов, в августе пошел приток, скорее всего, он продолжается и в сентябре, по предварительным оперативным данным. В части кредитов мы, напротив, видим, что потребительский кредитный бум продолжается. Жесткая ДКП сдерживала бы кредитную активность и значительно повышала бы норму сбережений. Пока мы этого не видим", - сказал он.

На последнем заседании совета директоров 10 сентября регулятор поднял ключевую ставку пятый раз подряд, до 6,75% годовых, дав сигнал о ее возможном дальнейшем повышении. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки раньше, чем люди будут довольны доходностью вкладов, и заявила, что банковские ставки по депозитам только начали расти.