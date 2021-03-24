Покупать или подождать? Что ждет ипотеку после повышения ключевой ставки

Увеличение ключевой ставки Банком России приведет к росту рыночных ставок по ипотеке в долгосрочной перспективе. Так что в ближайший год жилищные кредиты в стране не подешевеют. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты

На прошлой неделе ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.) — до 4,5% — и не исключил ее дальнейшего роста на ближайших заседаниях. Ипотека уже подорожала — в ряде банков на 0,25 п.п., в некоторых на 0,5 п.п. И в ближайший год она не подешевеет, считает председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

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"Для нескольких кредитных организаций даже не нужно было озвученного решения, достаточно одних прогнозов: и так понятно, что закредитованность большая, инфляция высокая, пик опасности для экономики со стороны пандемии позади — удерживать низкую ставку рефинансирования больше незачем, впереди курс на долгосрочное повышение", — рассказала она. Повышение ключевой ставки, казалось бы, незначительное, однако в перспективе оно изменит тренд снижения ипотечных ставок на увеличение, прокомментировал ситуацию на рынке главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. По его словам, ставки в России практически не менялись с осени прошлого года, а снижение средней ставки по выданным кредитам происходило за счет акций. "Ближайшее повышение ставок неизбежно, первый шаг может произойти в переделах 0,5 п.п. Не одновременно, не у всех банков и не по всем продуктам", — прогнозирует эксперт. Однако пока возможность оформления ипотеки по исторически минимальным для российского рынка ставкам еще сохраняется, уточнили ТАСС в пресс-службе Росбанка. "Решения о корректировке условий мы будем принимать в зависимости от развития рыночной ситуации", — рассказали в кредитной организации. Похожие комментарии предоставили и в других банках. "Поскольку повышение ключевой ставки было несущественным, в краткосрочной перспективе банк РНКБ не планирует повышать ставки по ипотеке", — рассказал ТАСС председатель правления банка РНКБ (крупнейший банк Крыма) Михаил Якунин. В пресс-службе банка ВТБ также не ожидают, что в текущих условиях повышение ключевой ставки на 0,25 п.п. будет критичным для всего рынка. "В более отдаленной перспективе динамика роста рынка будет зависеть от дальнейших решений ЦБ РФ и крупнейших банков по возможному повышению уровня ставок по кредитам", — сказал собеседник ТАСС. По данным Банка России, в целом по России средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за первый месяц года снизилась на 0,13 п.п. по сравнению с декабрем 2020 года — до 7,23%. Это на 2 п.п. ниже, чем годом ранее. Как могут вырасти ставки По словам Доброхотовой, в случае роста ключевой ставки ЦБ зависимость минимальных ипотечных ставок считается по формуле: ключевая ставка плюс 2,5–3,5 п.п.

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"Думаю, уже 23 апреля ключевая ставка вполне может составить 4,75%, а минимальные жилищные кредиты — 7–7,5% годовых. Самые пессимистичные прогнозы восходят к 6,5% ключевой ставке к концу года — тогда ипотека может пробить 10-процентную отметку. Допустим, это крайняя мера, но к тому, что средняя ипотечная ставка по году будет 8,5–9%, приготовиться стоит", — прогнозирует эксперт. К лету 2021 года ставки по ипотеке могут вырасти в пределах одного процента, предположил в беседе с ТАСС директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. "Если тренд Центробанка на увеличение ключевой ставки сохранится, то до конца года нельзя исключать рост ипотечных ставок на уровне 1,5–2%", — предполагает он. При этом генеральный директор крупнейшей в России девелоперской компании ПИК Сергей Гордеев не видит оснований для повышения ипотечных ставок в России до 9–10% на фоне завершения государственной льготной программы (1 июля 2021 года). По мнению Гордеева, в проектах ПИК ипотечная ставка при любом сценарии и при любой ключевой ставке не будет выше 6,5%. Позитивный эффект

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Решение о повышении ключевой ставки взвешенное и правильное, это охладит рынок и замедлит рост средней стоимости квадратного метра, рассказали ТАСС опрошенные эксперты. По словам Хусаинова, в перспективе мера окажет стабилизирующее влияние на рынок, поскольку в последнее время на фоне низких ставок был дисбаланс спроса и доступного предложения как в сегменте первичного, так и вторичного жилья. "Решение ЦБ — знак для всех участников рынка о том, что сложившаяся ситуация с ценами на первичном рынке идет вразрез с государственной стратегией по обеспечению доступности жилья, в будущем меры поддержки могут быть существенно скорректированы именно на сдерживание роста цены, поскольку лишь половина жилья в России приобретается с привлечением заемных средств", — отметил эксперт. В дальнейшем ситуация на ипотечном рынке России будет стабильная, лихорадочный рост 2020 года уйдет, соглашается Гордейко. "Рост до одного процентного пункта неприятен психологически, но не критичен. Возможно, несколько уменьшится интерес к рефинансированию", — прогнозирует он. Покупать или подождать?