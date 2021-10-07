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Энергетический кризис в Европе

Сербия рассчитывает на поддержку России в обеспечении энергопоставок зимой

Министр по инновационному и технологическому развитию Сербии Ненад Попович отметил, что компании страны ведут переговоры по поставкам газа
© Павел Бушуев/ТАСС

ЗЛАТИБОР /Сербия/, 7 октября. /ТАСС/. Сербия рассчитывает на поддержку России в обеспечении энергопоставок в предстоящий зимний период, заявил министр по инновационному и технологическому развитию Сербии Ненад Попович на заседании российско-сербского межправительственного комитета (МПК) по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием вице-премьера РФ Юрия Борисова.

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"Перед нами эта трудная энергетическая ситуация во всей Европе, во всем мире, и наши компании ведут переговоры по поставкам газа в Сербию. Я уверен, что вы, Юрий Иванович, и ваше правительство, и президент [Владимир] Путин, что вы поддержите максимально Сербию, и у нас будет газ этой зимой, и что у нас будет благоприятная цена", - сказал Попович.

Работа российско-сербского МПК стартовала в Златиборе с двусторонней встречи сопредседателей МПК - Борисова и Поповича. После двусторонних переговоров началось 19-е пленарное заседание МПК с участием делегаций, на котором обсуждается реализация совместных проектов в сфере энергетики с участием крупных российских компаний. По результатам переговоров состоится торжественное подписание протокола 19-го заседания МПК.

Теги
РоссияСербияБорисов, Юрий ИвановичЭнергетический кризис в Европе
Молния
Борисов рассчитывает на заключение долгосрочного договора на поставку газа из РФ в Сербию
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