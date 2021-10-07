Бурмистрова: росту спроса на газ в Европе способствовал отказ от угля в электрогенерации

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ускоренный отказ от угля при выработке электроэнергии, а также общее восстановление экономической активности способствовали росту спроса на газ в Европе, что привело к существенному росту цен. Об этом сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

"Росту спроса на газ способствовало не только общее восстановление экономической конъюнктуры и энергопотребления, но и форсированный отказ от угля в электрогенерации, который был поддержан удорожанием квот на выбросы, а также падение объемов выработки на объектах ветрогенерации и гидроэнергетики", - сказала она.

Бурмистрова добавила, что к скачку цен на газ в Европе привел и дефицит, который вызван перенаправлением поставок СПГ на рынки Азии по более высоким ценам. "Существенные объемы СПГ отправились на более привлекательные рынки Азии, где газ в последнее время был существенно дороже, чем в Европе, благодаря "азиатской премии". Много лет подряд в Европе насаждался тезис о том, что российский трубопроводный газ лишь увеличивает зависимость от одного поставщика, в отличие от более "гибкого" СПГ. Но реалии рынка сегодня свидетельствуют, что "гибкий" газ проголосовал долларом и ушел на премиальные рынки, фактически оставив Европу один на один со всеми своими текущими проблемами", - пояснила она.

Более того, на сокращение предложения газа повлияли технические сбои при поставках и отложенные в прошлом году из-за пандемии ремонтные работы у ряда поставщиков.

Спотовый рынок газа

Европейский спотовый рынок газа в настоящее время отражает лишь сиюминутное состояние спроса и предложения, не являясь инструментом долгосрочного образования цен, заявила Бурмистрова. "Происходящее сегодня доказывает, что европейский спотовый рынок отражает лишь сиюминутное состояние спроса и предложения, но не является инструментом ценообразования, который обеспечивает долгосрочный баланс интересов покупателей и продавцов", - сказала она.

Бурмистрова отметила, за последние четыре месяца 2021 года объем торгов газом с поставкой на следующий день и следующий месяц вырос почти на 40%. При этом наблюдалось снижение ликвидности торгов на хабах, что ставит репрезентативность цен под сомнение, добавила она.

"Сегодня европейский рынок показывает высокую волатильность цен. Он дезориентирует как покупателей, так и продавцов, несет риски дестабилизации экономики всего региона", - заключила Бурмистрова.

В ходе торгов на бирже ICE в среду цена на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах примерно в 12 мск превысила $1900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. Уже в четверг к 10:30 мск она опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м впервые с 29 сентября. По состоянию на 13:06 мск цена газа скорректировалась на уровне $1260.