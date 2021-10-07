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Энергетический кризис в Европе
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Бурмистрова: росту спроса на газ в Европе способствовал отказ от угля в электрогенерации

По словам гендиректора "Газпром экспорта", к скачку цен на газ в Европе привел и дефицит, который вызван перенаправлением поставок СПГ на рынки Азии по более высоким ценам

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ускоренный отказ от угля при выработке электроэнергии, а также общее восстановление экономической активности способствовали росту спроса на газ в Европе, что привело к существенному росту цен. Об этом сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

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"Росту спроса на газ способствовало не только общее восстановление экономической конъюнктуры и энергопотребления, но и форсированный отказ от угля в электрогенерации, который был поддержан удорожанием квот на выбросы, а также падение объемов выработки на объектах ветрогенерации и гидроэнергетики", - сказала она.

Бурмистрова добавила, что к скачку цен на газ в Европе привел и дефицит, который вызван перенаправлением поставок СПГ на рынки Азии по более высоким ценам. "Существенные объемы СПГ отправились на более привлекательные рынки Азии, где газ в последнее время был существенно дороже, чем в Европе, благодаря "азиатской премии". Много лет подряд в Европе насаждался тезис о том, что российский трубопроводный газ лишь увеличивает зависимость от одного поставщика, в отличие от более "гибкого" СПГ. Но реалии рынка сегодня свидетельствуют, что "гибкий" газ проголосовал долларом и ушел на премиальные рынки, фактически оставив Европу один на один со всеми своими текущими проблемами", - пояснила она.

Более того, на сокращение предложения газа повлияли технические сбои при поставках и отложенные в прошлом году из-за пандемии ремонтные работы у ряда поставщиков.

Спотовый рынок газа

Европейский спотовый рынок газа в настоящее время отражает лишь сиюминутное состояние спроса и предложения, не являясь инструментом долгосрочного образования цен, заявила Бурмистрова. "Происходящее сегодня доказывает, что европейский спотовый рынок отражает лишь сиюминутное состояние спроса и предложения, но не является инструментом ценообразования, который обеспечивает долгосрочный баланс интересов покупателей и продавцов", - сказала она.

Бурмистрова отметила, за последние четыре месяца 2021 года объем торгов газом с поставкой на следующий день и следующий месяц вырос почти на 40%. При этом наблюдалось снижение ликвидности торгов на хабах, что ставит репрезентативность цен под сомнение, добавила она.

"Сегодня европейский рынок показывает высокую волатильность цен. Он дезориентирует как покупателей, так и продавцов, несет риски дестабилизации экономики всего региона", - заключила Бурмистрова.

В ходе торгов на бирже ICE в среду цена на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах примерно в 12 мск превысила $1900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. Уже в четверг к 10:30 мск она опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м впервые с 29 сентября. По состоянию на 13:06 мск цена газа скорректировалась на уровне $1260.

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