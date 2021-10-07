Глава МЭА считает, что России по силам значительно увеличить поставки газа в Европу

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль полагает, что у России есть возможности существенно нарастать поставки газа в Европу. Об этом он заявил в четверг британской газете Financial Times .

"Если Россия сделает то, на что она указала накануне, и увеличит поставки в Европу, это может оказать успокаивающее воздействие на рынок. Я не говорю, что они [российские власти] так поступят, но, если они захотят так сделать, у них есть возможности для этого", - утверждает Бироль. Газета со ссылкой на главу МЭА добавляет, что речь может идти об увеличении поставок на 15%.

При этом Бироль признал, что рост цен на газ в Европе вызван в том числе быстрым восстановлением мировой экономики после пандемии, затянувшимся техническим обслуживанием ряда проектов и погодными факторами. "Очевидно, что газовый рынок не получает хорошие оценки со стороны потребителей во всем мире. Он был глобально представлен как чистый и надежный источник, чтобы дополнить энергетический переход, но он, возможно, бросает тень на свой образ", - сказал глава МЭА.

В среду президент Владимир Путин провел совещание по вопросам энергетики. На нем он поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе, но обратил внимание, что делать это следует не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу, и не в ущерб интересам России.

После этих заявлений цена на газ на закрытии торгов на бирже ICE опустилась ниже $1 250 за тыс. куб. м, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума в $1 920 за тыс. куб. м. В четверг цены упали ниже $1 тыс. за тыс. куб. м, однако затем вновь пошли в рост и превысили $1,2 тыс. за тыс. куб м, следует из данных торговой площадки.