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Эксперт считает, что Россия может стать лидером в сфере автономного судоходства

Член Общественного совета при Минтрансе Алексей Клявин указал, что на национальном уровне нужно внести корректировки в законодательство и серьезно изменить отраслевую систему подготовки отечественных судостроителей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия может стать лидером в области безэкипажного судовождения. Подобное мнение в разговоре с ТАСС выразил член Общественного совета при Минтрансе России, президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Российская палата судоходства" Алексей Клявин.

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"С учетом уже предпринятых Минтрансом России инициатив, можно сказать, что у нас есть все шансы оказаться среди лидеров в данном направлении. Конечно, предстоит еще большая работа на глобальном уровне, когда потребуется пересмотр международных конвенций и разработка новых правил. На национальном уровне нужно внести корректировки не только в законодательство, но серьезно изменить отраслевую систему подготовки отечественных судостроителей, которые должны разработать и предложить рынку новые продукты", - сказал он.

По словам Клявина, важно, чтобы Минтранс России продвигал эти инициативы не только на национальном уровне, но и на международном - в рамках деятельности, которая проводится в институте международных отношений.

В четверг правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в течение двух этапов - до 2024 года и до 2030 года.

В этот список приоритетных задач было внесено и автономное судовождение.

Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили ТАСС, что испытания беспилотных судов планируется провести в 11 субъектах РФ. Эксперимент начался 1 октября 2020 года и продлится до 31 декабря 2025 года. В эксперименте принимают участие танкер "Михаил Ульянов" ("Совкомфлот"), который совершает регулярные рейсы между Мурманском и МЛСП "Приразломная", сухогруз "Пола Анфиса" ("Пола Райз"), который будет выполнять регулярные рейсы в акватории Черного и Каспийского морей, связка судов из земснаряда "Редут" и шаланды "Рабочая" ("Росморпорт").

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