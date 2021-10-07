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От "санитарного щита" до "возрождения легенды".
От "санитарного щита" до "возрождения легенды".
От "санитарного щита" до "возрождения легенды".
От "санитарного щита" до "возрождения легенды".
От "санитарного щита" до "возрождения легенды".

От "санитарного щита" до "возрождения легенды". Стратегические инициативы развития России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список 42 стратегических инициатив развития страны - от создания "санитарного щита" страны до стимулирования технологического рывка в экономике. Соответствующий документ был опубликован в четверг на сайте правительства.

Эти инициативы, включенные в единый план достижения национальных целей развития, предполагается реализовать до 2030 года. На первом этапе - до 2024 года - на них потребуется 4,6 трлн рублей, которые будут выделены из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, также планируется привлекать и частные инвестиции.

ТАСС собрал основное, что известно о новых инициативах на данный момент.

Структура и ответственные

  • Список разбит на шесть больших блоков. Самый крупный - "Технологический рывок" - включает в себя 15 инициатив, самый короткий - "Государство для граждан" - всего одну.
  • В блок "Социальная сфера" вошли 10 пунктов, в "Строительство" - семь, в "Цифровую трансформацию" - пять, в "Экологию" - четыре.
  • Больше всего проектов - семь - находятся в зоне ответственности Минэкономразвития, за которым следуют Минцифры (пять), Минздрав и Минтранс (по четыре), Минстрой и Минприроды (по три).
  • По две инициативы достались Минкультуры, Минобрнауки, Минпромторгу и Росатому, по одной - Минпросвещения, Минсельхозу, Минспорту, Минэнерго, Роспотребнадзору, Росреестру и Российскому экспортному центру.

Основное содержание

  • В большинство блоков включены проекты, которые уже реализуются. Это, например, создание "санитарного щита", систем медицинской реабилитации и социального казначейства, а также недавно запущенная "Пушкинская карта". Социальное казначейство, в частности, позволит россиянам с 2025 года получать 23 федеральных меры поддержки без подачи заявления, а еще 53 - по одному заявлению, без необходимости собирать дополнительные документы.
  • "Технологический прорыв" предусматривает развитие новых отраслей в энергетике, производств новых материалов и беспилотного транспорта, создание электро- и водородных автомобилей, прорыв на рынок сжиженного природного газа в сочетании с обеспечением круглогодичной доставки грузов по Северному морскому пути.
  • В "Социальную сферу" также вошли проекты "Профессионалитет" (за него отвечает Минпросвещения), "Придумано в России" (Минкультуры) и "Бизнес-спринт" (Минспорт), предполагающий субсидии кредитным организациям и поддержку государственно-частного партнерства в спортивной сфере. В "Государство для граждан" - "Клиентоцентричность".
  • Блок "Строительство" предполагает "реинжиниринг" правил промышленного строительства, возрождение "малых форм расселения", создание национальной системы пространственных данных и поддержку частного домостроения. В него также вошли проекты "Мобильный город", "Новый ритм строительства" и "Инфраструктурное меню".
  • В "Цифровую трансформацию" включены развитие электронного документооборота и предоставления государственных услуг онлайн, расширение доступа к интернету и подготовку кадров для IТ. В "Экологию" - развитие низкоуглеродной экономики и экономики замкнутого цикла, "генеральная уборка" страны и проект "Геология: возрождение легенды", который предусматривает к 2030 году воспроизводство запасов нефти, газа, золота, серебра и ряда других металлов на уровне 150%, а урана, марганца, хрома и титана - на уровне 100%.

Что это даст

  • Реализация стратегических инициатив, по оценке Минэкономразвития, обеспечит дополнительно 0,3% роста ВВП начиная с 2025 года.
  • В правительстве также ожидают, что новые инициативы "повысят устойчивость российской экономики к внешним вызовам", подчеркнули в пресс-службе кабмина.
  • Реализация только инициативы "Платформа университетского технологического предпринимательства" (входит в блок "Технологический рывок") позволит создать как минимум 30 тыс. новых университетских стартапов и 150 тыс. рабочих мест, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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