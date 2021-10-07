От "санитарного щита" до "возрождения легенды". Стратегические инициативы развития России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список 42 стратегических инициатив развития страны - от создания "санитарного щита" страны до стимулирования технологического рывка в экономике. Соответствующий документ был опубликован в четверг на сайте правительства.

Эти инициативы, включенные в единый план достижения национальных целей развития, предполагается реализовать до 2030 года. На первом этапе - до 2024 года - на них потребуется 4,6 трлн рублей, которые будут выделены из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, также планируется привлекать и частные инвестиции.

ТАСС собрал основное, что известно о новых инициативах на данный момент.

Структура и ответственные

Список разбит на шесть больших блоков. Самый крупный - "Технологический рывок" - включает в себя 15 инициатив, самый короткий - "Государство для граждан" - всего одну.

В блок "Социальная сфера" вошли 10 пунктов, в "Строительство" - семь, в "Цифровую трансформацию" - пять, в "Экологию" - четыре.

Больше всего проектов - семь - находятся в зоне ответственности Минэкономразвития, за которым следуют Минцифры (пять), Минздрав и Минтранс (по четыре), Минстрой и Минприроды (по три).

По две инициативы достались Минкультуры, Минобрнауки, Минпромторгу и Росатому, по одной - Минпросвещения, Минсельхозу, Минспорту, Минэнерго, Роспотребнадзору, Росреестру и Российскому экспортному центру.

Основное содержание

В большинство блоков включены проекты, которые уже реализуются. Это, например, создание "санитарного щита", систем медицинской реабилитации и социального казначейства, а также недавно запущенная "Пушкинская карта". Социальное казначейство, в частности, позволит россиянам с 2025 года получать 23 федеральных меры поддержки без подачи заявления, а еще 53 - по одному заявлению, без необходимости собирать дополнительные документы.

"Технологический прорыв" предусматривает развитие новых отраслей в энергетике, производств новых материалов и беспилотного транспорта, создание электро- и водородных автомобилей, прорыв на рынок сжиженного природного газа в сочетании с обеспечением круглогодичной доставки грузов по Северному морскому пути.

В "Социальную сферу" также вошли проекты "Профессионалитет" (за него отвечает Минпросвещения), "Придумано в России" (Минкультуры) и "Бизнес-спринт" (Минспорт), предполагающий субсидии кредитным организациям и поддержку государственно-частного партнерства в спортивной сфере. В "Государство для граждан" - "Клиентоцентричность".

Блок "Строительство" предполагает "реинжиниринг" правил промышленного строительства, возрождение "малых форм расселения", создание национальной системы пространственных данных и поддержку частного домостроения. В него также вошли проекты "Мобильный город", "Новый ритм строительства" и "Инфраструктурное меню".

В "Цифровую трансформацию" включены развитие электронного документооборота и предоставления государственных услуг онлайн, расширение доступа к интернету и подготовку кадров для IТ. В "Экологию" - развитие низкоуглеродной экономики и экономики замкнутого цикла, "генеральная уборка" страны и проект "Геология: возрождение легенды", который предусматривает к 2030 году воспроизводство запасов нефти, газа, золота, серебра и ряда других металлов на уровне 150%, а урана, марганца, хрома и титана - на уровне 100%.

Что это даст