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Кабмин утвердил 42 стратегические инициативы развития России

Они будут реализовываться в форме федеральных проектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в течение двух этапов - до 2024 года и до 2030 года. Об этом на заседании кабмина в четверг сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подписано распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив социально-экономического развития", - сказал Мишустин, отметив, что эти проекты нужны для более эффективного достижения национальных целей.

"Инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов. Всего инициатив - 42, они делятся по шести ключевым направлениям", - продолжил премьер. По его словам, для каждой инициативы прописаны "конкретные результаты на двух горизонтах планирования" - до 2024 года и до 2030 года.

Также он сообщил, что на реализацию стратегических инициатив развития РФ до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей из бюджета и ФНБ.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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