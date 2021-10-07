Власти Саратовской области намерены в 2,5 раза увеличить темпы ввода орошаемых земель

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Саратовской области намерены почти в 2,5 раза нарастить темпы ввода орошаемых земель в 2022 году. Об этом ТАСС рассказал в четверг заместитель председателя правительства региона - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

"Только в этом году ввели 13 тыс. га орошаемых земель, на будущий год подали заявки - еще порядка 32 тыс. га", - сказал Ковальский в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень".

Он уточнил, что сейчас орошаемая площадь в регионе достигает 115 тыс. га, а "потенциал составляет 140 тыс. га". Особое внимание к развитию мелиоративного комплекса, по словам Ковальского, связано с засухами на территории ПФО. Минувшим летом в регионах ПФО наблюдалась аномально жаркая погода - местами столбик термометра достигал плюс 40 градусов, при этом было мало дождей.

Министр добавил, что регион смог достичь неплохого результата по сбору зерновых и зернобобовых "благодаря применению устойчивых сортов гибридов сельхозкультур, влагосберегающей агротехники".

На данный момент в области собрано 3 млн 300 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, Саратовская область лидирует по сбору зерновых в ПФО.

XXIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2021" - крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году мероприятие проходит в очном формате на новой площадке - в парке "Патриот" (Московская область). В выставке принимают участие более 100 экспонентов из различных регионов России.