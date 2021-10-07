Саратовская область лидирует по темпам сбора урожая среди регионов Поволжья

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Аграрии Саратовской области собрали более 3 млн тонн зерновых и зернобобовых. Это лучший показатель среди регионов Поволжья, рассказал ТАСС заместитель председателя правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

"У нас собрано в регионе 3 млн 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, мы планируем выйти на уровень 3 млн 800 тысяч тонн <…> в условиях засухи, которая была в этом году, Саратовская область лидирует, и, я думаю, сохранит лидерские позиции по зерновым в ПФО", - сказал Ковальский в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень".

Он добавил, что в регионе продолжается уборка подсолнечника, в этом году в планах собрать 1 млн 600 тысяч тонн и также стать лидером среди регионов. "По подсолнечнику уже в течение нескольких лет производим наибольшие объемы в РФ", - сказал Ковальский.

По данным правительства региона, в прошедшем году урожай зерновых и зернобобовых в Саратовской области составил 5,5 млн тонн, по намолоту зерна область была на 2 месте в ПФО и на 7 месте по России. Что касается подсолнечника - в 2020 году аграрии собрали 1,5 млн тонн, это первое место среди регионов России по намолоту подсолнечника. По итогам 2019 года в Саратовской области был собран рекордный урожай подсолнечника - 2 млн тонн, регион также занял первое место в России по сбору этой культуры.

Минувшим летом в регионах ПФО наблюдалась аномально жаркая погода - местами столбик термометра достигал плюс 40 градусов, при этом, было мало дождей.

23 Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2021" - крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году мероприятие проходит в очном формате на новой площадке - в парке "Патриот" (Московская область). В выставке принимают участие более 100 экспонентов из различных регионов России.