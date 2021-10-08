ЦБ отозвал лицензию у московского Орбанка

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Банк России приказом от 8 октября 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного общества "Объединенный резервный банк" (Орбанк), являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

По данным ЦБ, банк нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Организация также нарушала требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В сообщении отмечается, что деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля, а существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды.

В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Согласно данным отчетности на 1 сентября 2021 года, по величине активов Орбанк занимал 289-е место в банковской системе РФ. Банк основан в 1990 году, обслуживает 5 тыс. клиентов.