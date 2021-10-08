{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боррель назвал решение Австралии по подлодкам рациональным

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Канберра "решила усилить свои военные и промышленные связи с теми, кто мог предложить ей лучшую защиту"

МАДРИД, 8 октября. /ТАСС/. Решение Австралии по подводным лодкам можно рассматривать как рациональное. Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме "Новая экономика" в Мадриде.

На эту тему
"Двуличие, презрение и ложь". Париж разочарован поведением союзников
"Двуличие, презрение и ложь".

По его словам, Канберра "решила усилить свои военные и промышленные связи с теми, кто мог предложить ей лучшую защиту". "Решение Австралии может быть прискорбным с точки зрения торговых отношений, <...> но с определенной точки [зрения оно является] рациональным", - сказал глава дипломатии ЕС.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.

Теги
АвстралияБоррель, Жозеп
Кабмин внес в Госдуму законопроект о полном госфинансировании дебютных фильмов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что такая субсидия из бюджета "станет хорошим стартовым капиталом для молодых авторов, которым всегда непросто найти средства на проекты"
Читать полностью