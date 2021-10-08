Главный управляющий Enel не считает ситуацию на рынке газа катастрофической

"Я затрудняюсь сказать, какими будут цены, но думаю, что они отличаются высокой волатильностью. Если, как многие полагают, проблема на рынке связана с [соотношением] спроса и поставок, она разрешима легко. И приходит понимание, что проблема не такая серьезная, как может показаться", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС на полях проходящего в итальянской столице заседания "Деловой двадцатки" (В20), которое завершается в пятницу.

По мнению Стараче, во многом нынешняя ситуация на рынке связана с "плохой привычкой" покупать газ на краткосрочную перспективу и с небольшим запасом времени. "Мы должны начать покупать и продавать энергию - и электричество, и газ - заранее. Это единственная решение для гарантии стабильности энергетической системы. И в этом я согласен с российским руководством: пора покупать и продавать газ с большим временным запасом", - продолжил главный управляющий Enel.

"Но не думаю, что дело в запасах и точно это не проблема поставок. Газ есть, нужно только обеспечить его доставку и заключить контракты, которые выгодны для покупателя и продавца", - указал он.

В профильной группе ведущих предпринимателей стран "двадцатки", в которой в этом году председательствует Италия, Стараче возглавляет рабочую секцию по вопросам энергетической сферы. В своем докладе он отметил, что одна из важнейших рекомендаций - снижение потребления природных ресурсов и энергоносителей, которые на данный момент потребляются по меньшей мере вдвое быстрее, чем они могут регенерироваться. Стараче убежден, что в некоторых частях мира вполне возможно осуществлять электрическое производство за счет возобновляемых источников. "Со временем зависимость производства электричества от газа снизится", - добавил он.

Ситуация на рынке газа

В среду, 6 октября, цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах около 12:00 мск превысила $1 900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. На открытии торгов в четверг, 7 октября, стоимость газа опускалась ниже $1 000 за тыс. куб. м.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед зимой.