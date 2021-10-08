ЦБ напомнил ломбардам об обязанности страховать имущество на весь срок хранения

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ напомнил ломбардам об обязанности страховать имущество на весь период нахождения в залоге или хранения, говорится в соответствующем письме регулятора участникам этого рынка.

"По закону ломбард обязан за свой счет страховать в пользу потребителя риск утраты и повреждения вещи, принятой в залог или на хранение, на сумму, равную сумме ее оценки на весь период нахождения имущества в ломбарде", - отмечается в письме.

Также в ЦБ подчеркнули, что были выявлены случаи, когда ломбарды страхуют залоговое имущество только на определенную дату. По мнению регулятора, это является недобросовестной практикой, так как принятые вещи должны быть застрахованы независимо от сроков передачи ломбардом отчетов, описей или иных документов страховщику.