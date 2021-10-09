Apple подала апелляцию на решение суда в деле против Epic Games

Ни тем ни другим. Чем обернулся спор Apple и Epic Games по платежам в App Store

10 сентября этот же суд вынес решение в деле Apple против Epic Games. В нем шла речь о том, что Apple не может в обязательном порядке требовать оплаты в своем онлайн-магазине только через собственную платежную систему. Пользуясь этой системой, продавцы должны были выплачивать Apple комиссию в 15-30% с каждой продажи. Epic Games настаивала, что продавцы имеют право использовать свои платежные системы, что позволит им не платить комиссию. Если данное решение когда-либо будет реализовано на практике, продавцы приложений смогут получать большую, чем прежде, прибыль. Однако Apple лишится важного источника дохода и будет не столь заинтересована в поддержании онлайн-магазина.

Продавцы могли бы потребовать применения данного принципа на других платформах, где владельцы магазинов собирают комиссии, что привело бы к значительным изменениям на данном рынке.

Однако пока Apple не намерена смиряться с принятым судом решением. Рассмотрение апелляции начнется не ранее ноября, а сам процесс может затянуться на несколько лет. Изменения на рынке мобильных приложений, как минимум, откладываются на долгое время.

Дело Apple против Epic Games

14 августа 2020 года стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как они удалили игру Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Apple и Google объяснили удаление видеоигры (является самым известным продуктом Epic Games) из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа 2020 года, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать игровую валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений. Осенью прошлого года суд в Окленде уже рассматривал вопрос о том, следует ли Apple восстановить доступ к Fortnite. Федеральный судья Роджерс тогда признала удаление игры правомерным.

Адвокаты Fortnite утверждали, что Apple монополизировала рынок приложений для своих устройств. Владелец магазина требует от разработчика или издателя, разместивших приложение на этой площадке, 30% полученных от внутриигровых продаж средств. Владелец приложения не имеет права продавать эти товары напрямую, минуя интерфейс магазина Apple.

Защитники Apple указывали, что компания не может считаться монополистом, потому что является одним из участников рынка приложений. Внутриигровые товары для Forntite можно приобрести на других платформах в обход магазина Apple, что исключает обвинения в монополизме, пояснила юрист.

10 сентября суд решил, что Epic Games должна возместить Apple все убытки в результате самостоятельной продажи внутриигровых товаров. Однако при этом судья судья отметил, что в будущем Apple не имеет права запрещать разработчикам размещать внутри приложений ссылки на альтернативные платежные системы.