Ни тем ни другим. Чем обернулся спор Apple и Epic Games по платежам в App Store

В преддверии ежегодной презентации новинок Apple (пройдет 14 сентября вечером по московскому времени) рынок взбудоражили не только анонсы гаджетов, но и решение суда по антимонопольному разбирательству с разработчиком компьютерных игр Epic Games.

Разработчики довольно давно критикуют Apple за условия размещения приложений в ее магазине — App Store. А именно их не устраивает 15–30-процентная комиссия корпорации, которая распространяется на все переводы в ее платежной системе. То есть оплатил ли пользователь премиальный тариф с расширенным функционалом, годовую подписку или купил "кристаллы" для игры "три в ряд", Apple получает процент. Как правило, создатели приложений закладывают эту комиссию в цены.

Недовольная таким положением дел компания Epic Games летом 2020 года добавила в свою игру Fortnite возможность дешевле оплачивать покупки в обход магазинов Apple, и, кстати, Google тоже. В результате Apple удалила игру из App Store и обвинила Epic Games в нарушении условий размещения приложений, а та ее в свою очередь — в монопольном поведении.

По сути судебный процесс свелся к определению рынка, о котором спорили компании. Epic Games рассматривала его узко, фокусируясь только на App Store.

Apple же возражала, что люди играют в игры и используют цифровые сервисы на самых разных устройствах: от смартфонов до игровых консолей и ноутбуков. И даже если говорить только о рынке приложений, то и здесь она все равно конкурирует с другими компаниями. Например, с тем же Google.

Также Apple настаивала, что ее строгие правила для разработчиков обеспечивают эффективное взаимодействие с пользователями и защищают тех от мошенничеств. Сами же разработчики получают доступ к примерно одному миллиарду владельцев устройств Apple. Которые, как пишет Bloomberg, часто тратят на приложения больше, чем пользователи Android.

Решение суда оказалось неоднозначным