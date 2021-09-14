Ни тем ни другим. Чем обернулся спор Apple и Epic Games по платежам в App Store

В преддверии ежегодной презентации новинок Apple (пройдет 14 сентября вечером по московскому времени) рынок взбудоражили не только анонсы гаджетов, но и решение суда по антимонопольному разбирательству с разработчиком компьютерных игр Epic Games.
Что привело компании в суд?
Разработчики довольно давно критикуют Apple за условия размещения приложений в ее магазине — App Store. А именно их не устраивает 15–30-процентная комиссия корпорации, которая распространяется на все переводы в ее платежной системе. То есть оплатил ли пользователь премиальный тариф с расширенным функционалом, годовую подписку или купил "кристаллы" для игры "три в ряд", Apple получает процент. Как правило, создатели приложений закладывают эту комиссию в цены.
Недовольная таким положением дел компания Epic Games летом 2020 года добавила в свою игру Fortnite возможность дешевле оплачивать покупки в обход магазинов Apple, и, кстати, Google тоже. В результате Apple удалила игру из App Store и обвинила Epic Games в нарушении условий размещения приложений, а та ее в свою очередь — в монопольном поведении.
По сути судебный процесс свелся к определению рынка, о котором спорили компании. Epic Games рассматривала его узко, фокусируясь только на App Store.
Apple же возражала, что люди играют в игры и используют цифровые сервисы на самых разных устройствах: от смартфонов до игровых консолей и ноутбуков. И даже если говорить только о рынке приложений, то и здесь она все равно конкурирует с другими компаниями. Например, с тем же Google.
Также Apple настаивала, что ее строгие правила для разработчиков обеспечивают эффективное взаимодействие с пользователями и защищают тех от мошенничеств. Сами же разработчики получают доступ к примерно одному миллиарду владельцев устройств Apple. Которые, как пишет Bloomberg, часто тратят на приложения больше, чем пользователи Android.
Решение суда оказалось неоднозначным
Суд в итоге не поддержал ни одну из сторон и постановил, что речь идет о транзакциях в мобильных играх. В итоге он отказался считать Apple монополистом. Успех компании нельзя считать нарушением закона, а разработчики платят ей за использование платформы, которая является интеллектуальной собственностью корпорации. Такая позиция, по мнению специалистов, наглядно демонстрирует разрыв между общепризнанным восприятием монополии и тем, что говорится в американских законах. Это, кстати, может сыграть на руку желающим добиться их изменения.
Представители Apple назвали решение суда "огромной победой". По их мнению, оно подтвердило, что "App Store не нарушает антимонопольное законодательство".
При этом суд разрешил разработчикам оставлять в приложениях ссылки на сторонние платежные сервисы и сообщать пользователям, что они могут оплатить покупку там. Судья заявила, что Apple вела антиконкурентную политику, которая вредит потребителям, так как они не получают доступа к более низким ценам.
Теперь Epic Games должна будет заплатить штраф. Кроме того, суд не стал обязывать Apple восстанавливать приложение Fortnite в App Store. Разработчик игр уже подал апелляцию, недовольный таким исходом дела. Они-то хотели получить беспрепятственный механизм оплаты внутри приложения, а не возможность отправлять пользователей на сторонние сервисы.
"Решение суда не является победой ни для разработчиков, ни для потребителей. Epic борется за честную конкуренцию способов оплаты и внутри приложений, и в самих магазинах приложений", — написал в Twitter генеральный директор Epic Games Тим Суини.
При этом нельзя сказать, что одна компания однозначно проиграла, а другая выиграла, уверены аналитики. Плюс решение суда оставляет простор для технической интерпретации, как именно разработчики могут помещать в приложения информацию о платежах вне его. А значит, это еще не конец дела.
Что дальше? Коснется ли это как-то Google?
Все претензии в монополизации рынка приложений во многом касаются и Google с его Google Play. Но у него все-таки есть принципиальное отличие. Он позволяет устанавливать на устройствах с Android другие магазины приложений, которые могут предлагать и другие способы оплаты. То есть, например, владельцу гаджета Samsung доступен также и его фирменный магазин.
В целом рыночные аналитики уверены, что Apple выдержит возможные последствия этого решения суда. Главное — ей пока удалось избежать признания монополией. Но совсем без потерь, конечно, не обойдется. В The New York Times назвали решение серьезным ударом: недополученная комиссия отразится на прибыли компании.
Так, по данным аналитиков, комиссионные от App Store в США в 2020 году принесли Apple более $6 млрд. Сколько из них корпорация может потерять? Зависит от того, как много разработчиков воспользуются новыми возможностями. По некоторым оценкам, это может быть $1–4 млрд. Что не критично в общем объеме доходов Apple: по предварительным оценкам, в 2021 году компания может заработать около $360 млрд. В 2020 году ее заработок составил $274,5 млрд. Да и многие разработчики могут остаться на ее платежной системе, просто чтобы не разрабатывать свою собственную и не осложнять пользователям работу с приложениями.
Но разбирательство с Epic Games — часть более глобального тренда. Корпорации Apple и Google сталкиваются с серьезными претензиями от регуляторов многих стран. Те недовольны властью, которую компании получают, выступая в роли своеобразных "привратников" для своих операционных и платежных систем. Власти Японии и Южной Кореи вынудили корпорации изменить способ управления своими магазинами приложений. В Японии Apple обязали отменить комиссию для разработчиков приложений с видео, музыкой, электронными книгами и прессой. Исключением стали игры. Избежать комиссии разработчикам позволит использование внешних сайтов. С 2022 года компания распространит нововведение на все приложения "для чтения" контента в App Store во всем мире. Южная Корея также заставила Apple и Google разрешить использование сторонних платежных систем. В Великобритании, ЕС, Индии и США ведутся антимонопольные расследования. И кроме того, в Штатах также готовятся законодательные изменения.
На этом фоне корпорации все-таки идут на уступки, хотя и вынужденные.
Арина Раксина