Прибыли техногигантов: сколько Apple, Google и Microsoft зарабатывают во время пандемии

Сразу три известнейшие технологические корпорации — Apple, Microsoft и Alphabet (материнская компания Google) — отчитались о квартальных результатах. И они оказались рекордными.
Apple и iPhone
Apple сообщила о рекордном третьем квартале (финансовый год в США начинается в октябре — прим. ТАСС) в истории компании: ее выручка выросла на 36% по сравнению с прошлогодним результатом — до $81,4 млрд, а чистая прибыль — почти в два раза, до $21,7 млрд.
Успех обеспечили продажи iPhone (особенно новой модели с поддержкой 5G) — за три месяца с апреля по июнь они составили $39,6 млрд. При этом что интересно, доля iPhone в выручке компании снижается последние несколько лет: еще в 2018 году на них приходилось 62% продаж, сейчас — около 48%. Высокую долю в денежном выражении объясняет сравнительно высокая стоимость гаджета.
Кроме того, выше ожиданий оказался спрос на ноутбуки и планшеты, отметили в газете The Wall Street Journal. А дело в том, что остающиеся на удаленке люди все еще покупают больше гаджетов, чем обычно, для работы, учебы, общения и т.п.
Но руководство Apple предупредило инвесторов, что в текущем квартале (с июля по сентябрь) ожидает замедления роста: из-за сложностей в поставках компонентов и в преддверии презентации новых продуктов в сентябре.
Google и реклама
Alphabet рассказала о собственном рекордном квартале. Выручка компании превысила $61,88 млрд — на 62% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль выросла больше чем в два раза и составила примерно $18,52 млрд.
Успехи Google, и по мнению рыночных аналитиков, и самого генерального директора Сундара Пичаи, связаны с ростом цифровой активности пользователей. В начале 2020 года корпорация оказалась уязвимой перед лицом пандемии — ее доходы действительно упали, когда рекламодатели начали урезать маркетинговые бюджеты. Реклама, по данным на 2019 год, приносила Google больше 80% дохода. Но больше года спустя потребители продолжают активно тратить время в Сети: закупаются в онлайн-магазинах, заказывают еду на дом, тратят время на видеостриминговые сервисы и т.п. В результате возвращается и реклама. Так, рекламная выручка Google за минувшие три месяца выросла на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $50,44 млрд. И это не считая рекламы на YouTube, которая принесла еще $7 млрд.
Microsoft и облачный сервис
Выручка Microsoft выросла за квартал апрель — июнь на 21% по сравнению с прошлым годом — до $46,5 млрд, а чистая прибыль — на 47%, до $16,5 млрд.
Здесь главным драйвером роста остается облачный сервис: за отчетный период продажи Azure — главного облачного сервиса корпорации — выросли на 51%.
Кроме того, Microsoft планирует активно зарабатывать на гибридном формате работы, продавая нужные решения другим компаниям. Для этого в начале года корпорация выпустила набор приложений для рабочей среды, где одни сотрудники работают удаленно, а другие находятся в офисе. По мнению генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, переход к гибридному формату работы стал самым большим изменением на рынке труда за долгие годы.
Что дальше?
Инвесторы на рекордные цифры отреагировали довольно спокойно. На торгах 28 июля акции всех трех компаний подорожали в пределах до 2%. Рыночные игроки сомневаются, что техногиганты смогут и дальше поддерживать внушительный рост показателей в ближайшие кварталы.
Тем не менее нельзя отрицать, что технологические компании продолжают заметно расти. Они стали крупнейшими бенефициарами и пандемии, и последующего восстановления экономики, отмечают в Financial Times. Сначала появление COVID-19 привело к технологическим сдвигам и изменению поведения потребителей, а теперь стало очевидно, что все эти изменения сохранятся в будущем и компании продолжат на них зарабатывать.
Арина Раксина