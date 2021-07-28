Прибыли техногигантов: сколько Apple, Google и Microsoft зарабатывают во время пандемии

Сразу три известнейшие технологические корпорации — Apple, Microsoft и Alphabet (материнская компания Google) — отчитались о квартальных результатах. И они оказались рекордными.

Apple сообщила о рекордном третьем квартале (финансовый год в США начинается в октябре — прим. ТАСС) в истории компании: ее выручка выросла на 36% по сравнению с прошлогодним результатом — до $81,4 млрд, а чистая прибыль — почти в два раза, до $21,7 млрд.

Успех обеспечили продажи iPhone (особенно новой модели с поддержкой 5G) — за три месяца с апреля по июнь они составили $39,6 млрд. При этом что интересно, доля iPhone в выручке компании снижается последние несколько лет: еще в 2018 году на них приходилось 62% продаж, сейчас — около 48%. Высокую долю в денежном выражении объясняет сравнительно высокая стоимость гаджета.

Кроме того, выше ожиданий оказался спрос на ноутбуки и планшеты, отметили в газете The Wall Street Journal. А дело в том, что остающиеся на удаленке люди все еще покупают больше гаджетов, чем обычно, для работы, учебы, общения и т.п.

Но руководство Apple предупредило инвесторов, что в текущем квартале (с июля по сентябрь) ожидает замедления роста: из-за сложностей в поставках компонентов и в преддверии презентации новых продуктов в сентябре.

Google и реклама