Microsoft догнала Apple и вновь стала одной из самых дорогих компаний. Как ей это удалось?

На минувшей неделе Microsoft сделала, по мнению участников рынка, почти немыслимое — обогнала по рыночной капитализации Apple, которая еще летом сумела преодолеть заветный рубеж $1 трлн, установив новую планку успеха.

Впрочем, 3 декабря на фоне порадовавших инвесторов новостей о договоре США и Китая приостановить процесс нагнетания двухсторонних торговых противоречий индексы пошли в рост, и Apple вернула себе рыночное лидерство с капитализацией в $877 млрд. Но борьба за первое место остается напряженной: Amazon стала второй — $866 млрд, а Microsoft третьей — $860 млрд. Участники рынка задаются вопросом, кто же окажется на первом месте по итогам 2018 года.

Тем более пока вместе с Apple главные технологические гиганты — Facebook, Amazon, Netflix и Google — за последние три месяца потеряли в цене от 10% до 20%, Microsoft за это же время подешевела только на 0,2%. Это заставило экспертов заговорить о возвращении детища Билла Гейтса в "большую игру".

Слабость конкурентов

С одной стороны, Apple упускает лидерство из-за внутренних проблем. Ее главным хитом по-прежнему остается iPhone. Но конкуренция на рынке смартфонов — в спину дышат традиционный конкурент Samsung и быстроразвивающиеся китайские Huawei и Xiaomi — вынуждает американского гиганта делать ставку на высокую цену своих устройств, а не рост продаж. Поэтому, столкнувшись с более низким, чем ожидалось, спросом на новинки 2018 года — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, Apple даже пришлось сократить их производство и вернуть в строй прошлогоднего "старичка" — iPhone X. Все это в сочетании с застойным спросом на MacBook и iPad очевидно не способствует росту компании.

А Facebook тем временем остается под прицелом властей из-за непрекращающихся скандалов вокруг защиты пользовательских данных, заказной критики конкурентов и манипулировании общественным мнением.

С другой стороны, Microsoft проделала большую работу, чтобы выйти из ситуации, в которой находилась еще несколько лет назад.

Тогда ориентированная на ПК и зацикленная на закрытой системе Windows компания окончательно утратила статус инновационной и технологической. Да, она все еще оставалась прибыльной, но безнадежно отстала по всем новейшим направлениям — смартфоны, интернет-поиск, онлайн-реклама и облачные технологии. Продажи персональных компьютеров, бывших вотчиной Microsoft, с конца 2000-х перестали расти, поисковик Bing так и не смог составить конкуренцию Google, а про Internet Explorer пользователи до сих пор нередко шутят, что это "программа для скачивания нормального браузера", не слишком удачно прошли и запуски операционных систем Windows Vista и Windows 8.

За десять лет — с 2002 года по 2012 год — цена акций компании снизилась больше чем на 20%, а ее капитализация упала с $276,4 млрд — чуть ниже $200 млрд.

Новый CEO — новый подход

Сатья Наделла, возглавивший Microsoft в 2014 году вместо Стива Балмера, стал только третьим гендиректором (CEO) компании и изменил подход.