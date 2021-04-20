Новые iPad Prо, iPad Mini и, возможно, метки AirTags. Что ожидается на презентации Apple?

Сегодня вечером, в 20:00 мск, Apple представит новые устройства. Компания никогда не сообщает, какие гаджеты покажет на презентации. Об этом остается только догадываться, например, по намекам в логотипе мероприятия. Впрочем, в последние годы подавляющее большинство утечек от известных инсайдеров подтверждается. Посмотрим, какие новинки они предсказывают на этот раз.

Новые iPad Prо

Большинство инсайдеров уверены, что компания представит обновленные планшеты — 11-дюймовую и 12,9-дюймовую версии iPad Pro. Например, так считает IT-журналист Марк Гурман, который много лет ищет инсайды о новых устройствах Apple. Когда-то Гурман первым сообщал, что компания делает iPad, показывал первые фотографии iPhone 5, раньше всех находил другие значимые обновления. В интервью Bloomberg он сказал, что не ожидает на этой презентации чего-то прорывного. Впрочем, он уточнил, что готов взять эти слова обратно, если Apple представит обновленный iMac. В целом, Гурман считает, что самые значимые новинки компания представит не сегодня.

Чего ждут от новых iPad Pro:

старшая 12,9-дюймовая модель получит экран Mini-LED. Каждый пиксель устройства оснащен тремя светодиодами, что увеличит контрастность и яркость дисплея и продлит срок его службы;

обе модели получат улучшенный чип A14X, сопоставимый с M1, который используется в Mac mini, MacBook Pro и MacBook Air. Доказательства наличия чипа A14X были обнаружены в бета-коде iOS 14.5;

новый блок камер;

обновленные разъемы как USB-С, чтобы подключать к гаджетам разные периферийные устройства.

Ранее Bloomberg писал, что из-за трудностей с производством экранов 12,9-дюймовый iPad Pro может поступить в продажу позже, чем младшая модель.

Новый iPad Mini

Еще одна ожидаемая новинка — обновленная версия недавно реанимированного iPad Mini. По поводу этого устройства слухов мало. По некоторым версиям, iPad Mini получит дисплей побольше — диагональю от 8,5 до 9 дюймов (что станет обновлением нынешней 7,9-дюймовой модели) и более узкие края, чем у предшественника.

В целом планшеты — это продукт, на который Apple сейчас делает ставку. Перед Новым годом iPad принесли компании $8,4 млрд — максимальный показатель с 2014 года. Как раз семь лет назад продажи планшетов начали снижаться во всем мире. Когда экраны телефонов вышли за пределы пяти дюймов, пользователи перестали покупать табы для игр и просмотра сериалов. Последние пять лет продажи не радовали производителей. Но в прошлом году планшеты понадобились тем, кого перевели на удаленную работу или дистанционную учебу из-за пандемии. За год их продажи выросли на 13,6%, по данным IDC.

Новый стилус

Согласно другим утечкам, Apple может показать новый Apple Pencil — стилус, который получит глянцевую поверхность, более крупный наконечник и, возможно, будет иметь новые функции. В апреле в Twitter появилось видео, как заявлялось, со стилусом Apple Pencil третьего поколения.