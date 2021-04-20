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Apple показала фиолетовый iPhone 12

Сделать предзаказ на новые версии смартфонов можно будет с 24 апреля
© EPA-EFE/APPLE INC

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Apple анонсировала iPhone 12 в новом цвете - фиолетовом.

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Об этом было объявлено в ходе презентации компании, трансляция велась на официальном YouTube-канале компании.

Новый цвет будет доступен для iPhone 12 и iPhone 12 mini, причем в нем выполнены не только задняя стеклянная панель, но и алюминиевая рамка. Сделать предзаказ на новые версии смартфонов можно будет с 24 апреля, в продажу они поступят с 30 апреля.

Цена в России от 69 990 рублей за версию mini в 5,4 дюйма и от 79 990 рублей за 6,1-дюймовую версию. Также компания представила новые версии iPad Proновые iMac с более тонким корпусом и процессором M1 и маячки AirTags для поиска вещей.

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