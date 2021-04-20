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Apple представила разноцветные iMac с собственным чипом

В продажу компьютеры поступят по цене от $1299 в четырех цветах и по цене от $1499 с дополнительными опциями в семи цветах
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Описание
Исполнительный директор корпорации Apple Тим Кук
© EPA-EFE/APPLE INC.
© EPA-EFE/APPLE INC.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Apple показала новые iMac с более тонким корпусом и процессором M1. Презентация велась на официальном YouTube-канале компании.

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Толщина устройства составила всего 11,5 мм. К традиционному серебряному цвету добавились новые: желтый, коралловый, красный, фиолетовый, зеленый и синий. iMac получил 24-дюймовый 4,5K-дисплей, FaceTime HD-камеру в 1080 пикселей, микрофоны студийного качества и звуковую систему из шести динамиков.

Кроме того, впервые в компьютерах появится функция Touch ID, например, для авторизация платежей с помощью отпечатка пальца. Она встроена в клавиатуру от Apple, которую также можно будет приобрести в семи разных цветах под новые iMac.

Новый iMac стал первым моноблоком компании, получившим процессор собственного производства. Изначально чип М1 был представлен в MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini.

В продажу iMac поступит по цене от $1299 в четырех цветах и по цене от $1499 с дополнительными опциями в семи цветах (от 129 990 рублей в России). Прием заказов стартует с 30 апреля. Поставки начнутся во второй половине мая.

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