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Apple представила метки AirTags для поиска вещей

Это небольшие круглые маячки, оснащенные Bluetooth LE, батареей, динамиком и акселерометром
Apple AirTags EPA-EFE/APPLE INC.
Описание
Apple AirTags
© EPA-EFE/APPLE INC.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Apple представила метки AirTags, позволяющие находить разные вещи с помощью iPhone. Презентация велась на официальном YouTube-канале компании.

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AirTags - это небольшие круглые маячки, оснащенные Bluetooth LE (беспроводная технология с низким энергопотреблением), батареей, динамиком и акселерометром. Их можно прикрепить к вещам, например, ключам, рюкзаку, чемодану, чтобы быстро находить их в случае потери. Поиск вещей возможен через приложение Apple Find My: доступна точная визуальная и аудио-навигация. Маячки можно настраивать под себя. Батареи должно хватить на год использования.

В компании подчеркнули, что AirTags "созданы для отслеживания вещей, не людей". Местоположение вещей с AirTags не узнает даже компания, уверяют в Apple.

Стоимость одного маячка составит $29, за набор из четырех штук - $99 (2 990 и 9 990 рублей в России соответственно). Предзаказ доступен с 23 апреля, в продаже они появятся с 30 апреля. 

' Apple/YouTube'
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