Подачу электроэнергии в города Ливана с 11 октября увеличат до четырех часов в сутки

БЕЙРУТ, 10 октября. /ТАСС/. Государственная электрическая компании Ливана увеличит с понедельника снабжение населения электроэнергией до четырех часов в сутки после разгрузки иракского танкера с мазутом. Об этом заявил министр энергетики и водных ресурсов республики Валид Файяд.

По его словам, "ситуация с энергоснабжением не стала хуже по сравнению с сентябрем". "Мы рассчитываем на ежемесячные поставки из Ирака 38 тыс. тонн топлива для своих электростанций", - подчеркнул министр. Он назвал "сильно преувеличенными" сообщения, распространенные в субботу рядом СМИ о том, что Ливан "погрузится во тьму из-за отсутствия мазута для электростанций".

Как отметил Файяд, "работа двух ТЭС в Дейр-Аммаре и Захрани после сбоя в субботу была возобновлена за счет стратегических запасов, предоставленных ливанской армией". Он выразил надежду, что после выделения центральным банком Ливана $100 млн на экстренные закупки мазута перед зимним сезоном выработку электроэнергии удастся увеличить вдвое.

"Производство электроэнергии составляет сейчас около 500 мегаватт, что достаточно для нормального функционирования энергосистемы", - указал министр.

Из-за проблем с поставками мазута государственная электрокомпания уменьшила в летний период до минимума снабжение населения электричеством. Кризисная ситуация усугубилась после решения Центробанка Ливана 12 августа отменить государственные субсидии на горюче-смазочные материалы (ГСМ) из-за сокращения валютных резервов, что вызвало волну уличных протестов и длинные очереди у автозаправочных станций.

22 сентября Министерство по делам энергетики и водных ресурсов Ливана объявило о поднятии цен на ГСМ на 15%, ранее в августе рост цен на бензин и мазут составил 66%.