В Варшаве считают нелегальным блокирование ЕК средств для Польши из Фонда восстановления

ВАРШАВА, 11 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) нарушает закон, заявляя о возможном блокировании для Польши средств из Фонда восстановления ЕС из-за обвинений в нарушении норм верховенства права. Такое мнение высказал в понедельник в эфире Польского телевидения пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

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"Приостановка [процесса выделения средств из] Фонда восстановления не имеет в ЕС правовых оснований. Это нелегальные действия. Еврокомиссия поступает вопреки закону, одновременно пытаясь обвинять Польшу, Венгрию и другие страны в проблемах с верховенством права", - сказал он, комментируя мнение о том, что вынесенное Конституционным судом (КС) республики решение о доминировании польских законов над европейскими может заблокировать выделение Польше европейских средств.

"Я не ожидаю, что этот процесс будет устойчивым, если говорить о блокировании средств. Это скорее политическая игра, попытка ЕК достойно выйти из ситуации", - резюмировал Мюллер.

По его словам, все разговоры о Polexit, как называют в республике выход страны из Евросоюза по аналогии с Brexit, не имеют никаких оснований. "Такого риска нет, потому что никто этого не планирует в Польше", - заверил представитель польского правительства.

7 октября КС Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.

Разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.

О распределении бюджета

В конце прошлого года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.

Из Фонда восстановления Евросоюза Польша может получить около €58 млрд. План распределения ресурсов Варшава уже представила, но он должен быть одобрен Еврокомиссией. Этого пока не произошло.